Carrizo dijo, en el programa Semana Sur, de El Caletense Radio que comunicó su decisión a más de un centenar de integrantes de su agrupación Lealtad Justicialista, en una reunión que realizó la semana pasada. Allí dijo a los militantes que asumirá el cargo, en una situación que nunca imaginó, pero que asume "con responsabilidad y compromiso".

"Primero lamentamos la pérdida de este compañero entrañable como ha sido el compañero Matías Mazú, en su vida política, como hombre de bien, con él hemos compartido muchas cosas a lo largo de nuestra vida política prácticamente, nuestra vida gremial en mi caso", lamentó Carrizo.

"Tuve la suerte y la posibilidad de discutir temas en su carácter de intendente de Río Turbio, también cuando fue diputado, cuando fue concejal, y nos acompañó cuando fue funcionario provincial, cuando tuvimos problemas con nuestros intendentes o con el Gobierno de la Provincia en la búsqueda de la solución de los trabajadores, por lo tanto, estaré eternamente agradecido del compañero Mazú, fallecido en una tragedia que nos conmovió", dijo.

"Me hubiera gustado asumir como diputado en otra circunstancia, pero vamos a asumir el compromiso, voy a asumir la responsabilidad que me cabe. Por algo estuve en una lista, porque no participé de relleno en una lista, porque creo que los hombres de bien encaramos los desafíos, los hombres y mujeres que tenemos este compromiso con la comunidad, con la gente".

Luego, Carrizo agradeció a la comunidad por la confianza depositada en él y afirmó que su asunción como diputado provincial "fortalece al proyecto" justicialista y al entusiasmo de trabajo por la justicia social de la gente de su agrupación.

"Por un lado, esta posibilidad de ser legislador fortalece al proyecto y a la gente de nuestra agrupación, como se pudo ver ahora, con casi 100 militantes acompañándonos en esta decisión que se tomó. Me van a seguir acompañando, aunque no aquellos que salen y gritan a cuatro vientos aquellas cosas que después de 30 años, faltando el respeto a la institución, faltando el respeto a lo personal, a la familia, porque parece ser que son los únicos salvadores. Y bueno, el tiempo va a ser testigo", respondió el sindicalista.

COMPATIBILIDAD

Respecto a la compatibilidad de su función como diputado y secretario general del SOEMCO, Carrizo afirmó que es posible ya que el estatuto del gremio lo permite. "No es incompatible ser gremialista con ser representante del pueblo en la Legislatura. Hubo muchos ejemplos, como Carrizo, el negro Soloaga, el Nabo Di Tulio, este cuántos años fue secretario general de Adosac, y fue legislador", explicó.

"El articulado habla de incompatibilidad, pero en un cargo de jerarquía superior. ¿Esto cómo se interpreta? Si yo voy a ser director en la Municipalidad y me quedo como secretario general es como si trabajara en los dos lados del mostrador. Esa es la interpretación que tiene el estatuto. Yo mismo trabajé en ese estatuto y también lo presentamos en el Ministerio de Trabajo, y está aprobado, por eso tiene personería gremial primero; por eso, que se fijen aquellos que creen que son sabios para criticar a los demás. Yo respeto el estatuto, no como pasó con algunos que eran directores a la mañana y gremialista a la tarde, eso sí es incompatible", aclaró.

PROYECTOS

Finalmente, Carrizo habló sobre su compromiso de trabajo en la Legislatura y confirmó que su principal desafío será confirmar la legislación laboral en el caso de los municipales, insertar el Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados comunales en el orden provincial "para que sea una sola legislación para todos los municipales de la provincia de Santa Cruz".

Además dijo: "Mi compromiso es laburar como lo hice toda mi vida. Nadie me regaló nada. Si algunos creen que me lo regalan o cae del cielo, está bien, por las circunstancias que atravesamos. Pero creo que laburamos para eso. Además, por respeto a la gente. ¿Qué me va a decir la gente que me acompañó? La gente que siempre laburó.¿Qué le parece a usted si yo vengo y le digo, sabe que no voy a asumir porque tengo miedo lo que me van a decir cuatro personas, yo asumiré los compromisos y los desafíos?".

"Ahora, sin duda que es un poco más de esfuerzo, porque hay que laburar mucho más, hay que cumplir, hay que organizar otro equipo de trabajo además para que me acompañe y después sin duda coordinar y trabajar como tenemos que trabajar en la Cámara en el caso nuestro", acotó.

"En cuanto a la legislación, hablamos de pilares fundamentales en la sociedad. De la salud, la educación, la seguridad y trabajo. Eso sería sin duda gran parte de mi desafío y fundamentalmente confirmar lo que tiene que ver con la legislación laboral en el caso nuestro con los municipales, con la legislación laboral, y en otros aspectos en el orden local. También trabajaré con el convenio colectivo de trabajo para ver si lo podemos insertar en el orden provincial, para que sea una sola legislación para todos los municipales de la provincia de Santa Cruz. Un viejo anhelo no sólo nuestro, no sólo mío, sino de todos los compañeros que me precedieron en la Federación de Obreros Municipales de Santa Cruz (FETRAMSC)", añadió.



