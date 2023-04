El reportaje fue muy distendido y hubo tiempo para jugar al básquet y un poco al pool. En el medio, charlaron temas del Mundial, de Argentina, y el hoy arquero del Aston Villa reveló algunas perlitas. Por ejemplo, el conductor le mostró aquel famoso penal que Bruno Fernandes tiró a las nubes y en la previa se lo podía ver al Dibu moviéndose de lado a lado e intentando desconcentrar al rival. Ahí, explicó los motivos por los cuales realiza estas prácticas: "Esta clase de jugadores apuntan a un lugar del arco y ponen la pelota ahí. Tienen esa calidad de decidir dónde va y la colocan ahí. Al moverme de lado a lado genero una distracción y no pueden centrarse específicamente en dónde patear. Ahí entra el nerviosismo y la ansiedad, por eso lo hago. Si no lo hiciera, seguramente me convertirían el gol".

¿Por qué Dybala pateó su penal al medio?

Dibu contó que les explicó a sus compañeros de la mentalidad de los arqueros, y Dybala actuó tal cual se lo pidió. "Les dije que cuando yo atajara el primer penal, el siguiente tenían que patear al medio. Ahí tienen que ver los años de terapia que hice. Porque nosotros los arqueros sabemos que luego de que el otro atajó vos tenés que atajar. No queremos quedar como tontos quedándonos en el medio del arco, y menos en la final de una Copa del Mundo, entonces nos vamos a tirar", relató. Paulo le hizo caso, Lloris voló, y el gol se concretó.

El elogio de Oriana al Dibu

“Te amo. Te amo, porque sos uno de los pocos futbolistas que dice que ir a terapia es increíble”, expresó la artista, y agregó: “No vas a ser menos hombre, por ser sensible, por ir a terapia”. El arquero aceptó el elogio, y sumó: “Lo hice. Tuve una entrevista en la Copa del Mundo y en realidad les muestro que todos podemos hacerlo, incluso hombres grandes. Eso te va a ayudar”.

