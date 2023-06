El precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se reunieron este jueves en el Ministerio de Economía, tras el complicado cierre de listas del oficialismo.

El ex gobernador bonaerense, quien vio frustradas sus intenciones de competir por la Casa Rosada, arribó al Palacio de Hacienda a las 12 y fue recibido en la puerta de ingreso al edificio por el propio líder del Frente Renovador, quien lo abrazó en la explanada frente a las cámaras de TV y los cronistas.

"¿Qué hacés, papá?", saludó Scioli al postulante presidencial, previo a subir al quinto piso del Palacio de Hacienda.

El encuentro, pautado para las 10.30, inició una hora y media más tarde por demoras del ministro que alegó "reuniones de trabajo", y lo tuvo al embajador esperando en el interior de su auto a unos metros del edificio.

Se trató de una reunión a solas, "en muy buenos términos", según precisaron de ambos lados, y duró cerca de una hora y cuarto. Se dio luego de que el ex motonauta se reuniera el pasado miércoles con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Senado. Según supo la agencia Noticias Argentinas, la línea del encuentro giró en torno a potenciar la unidad y continuar el trabajo de gestión.

A pesar de que la prensa los esperaba en las puertas del Ministerio de Economía, la única comunicación fue a través de un breve comunicado en el cual se precisó que hicieron foco en la financiación para las exportaciones de energía eléctrica con Brasil; para la construcción del Gasoducto y para la exportación de bienes brasileños.

Otro de los puntos del encuentro giró en torno al régimen de alerta de importación ante eventuales problemas sanitarios en frontera; y al proyecto del Puente Santo Tomé - São Borja y el centro unificado de frontera.

Al término del encuentro, Sergio Massa publicó en sus redes una foto junto a Scioli en la que reflejó el concepto que se abordó ayer en la reunión de Gabinete: "Unidad y gestión". "Me reuní con el embajador Daniel Scioli para potenciar las relaciones diplomáticas bilaterales que, por más de 200 años, unen a Argentina y a Brasil económica y culturalmente", expresó.

"Gracias Daniel por comprometerte y trabajar por la unidad", destacó el precandidato a presidente de Unión por la Patria, luego de que el exgobernador bajara su lista y le diera fin a sus aspiraciones presidenciales.

Asimismo, reveló: "Avanzamos en el fortalecimiento de los mecanismos para la exportación de bienes brasileños, en la exportación de energía eléctrica argentina y en el financiamiento de insumos para la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá a nuestro país vender el gas de Vaca Muerta a la región".

El pasado miércoles, el embajador asistió al despacho de la titular del Senado desde donde prefirió no opinar respecto al accionar del presidente Alberto Fernández. Consultado con la charla con la Vicepresidenta, reveló que hablaron "de todo".

Luego, la ex mandataria publicó una fotografía oficial del encuentro y destacó la relación que los une y el "respeto de siempre".

"Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo... Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", sostuvo Cristina Kirchner.

Y continuó: "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".

La fotografía de Cristina Kirchner y Scioli muestra que la relación entre ambos resistió al cierre de listas y que las críticas de ambos sectores se apuntaron a la Casa Rosada.

FUENTE: ÁMBITO