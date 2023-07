Florencia Borquez, Candidata a diputada por Municipio Las Heras, dialogó con EL MEDIADOR: “Militando más que nunca con ganas de cambiar la realidad de nuestra localidad. Estamos en nuestro espacio, en la Básica que se llama Nueva Era Peronista. Es la primera vez que participo políticamente, cara a cara con el vecino y la vecina”.

Por su parte, sobre la presencia de Grasso en la localidad sostuvo: “Estuvimos haciendo calle con Grasso y el candidato a vicegobernador, Pablo cuando viene a Las Heras habla con el vecino y la vecina y está al tanto de lo que pasa en la localidad. Peleamos por el asfalto, servicios básicos que hace años no los tienen”.

Posteriormente, comentó: “Voy a trabajar en cumplir, en trabajar asistiendo a las sesiones de la Cámara de diputados. A lo largo de la historia, en las Heras, muchos no han traído proyectos a la localidad. La propuesta es ponerse la camiseta como corresponde. Si me convierto en diputada paso a ser una empleada de los vecinos, poder trabajar para el vecino y la vecina”.

“Proyectos tengo muchos, espacios cerrados y abiertos de contención, capacitaciones, oportunidades de igualdad que no tenemos en la localidad con el tema de la juventud”, indicó.

Borquez puntualizó: “Soy nacida y criada en la localidad, siempre digo lo mismo a los compañeros en el espacio, no quiero hacer política ensuciando a los que se van, quiero hacer política cambiando las cosas, no matar al otro para subir. Se hicieron cosas lindas, con las plazas, hay calles que se han asfaltado. Los barrios se siguen inundado, faltan servicios, faltan planes de vivienda, falta de empleo, una municipalidad a puertas cerradas hace ocho años, el intendente no atiende a los vecinos y vecinas”.

“Hace ocho años que estoy sin trabajo, estuve trabajando cuatro años en una cooperativa, tengo 34 años y soy una chica trans, es muy difícil. Es verdad que tenemos derechos adquiridos y demás, pero a la hora de oportunidades laborales y de espacios, cuesta mucho”, indicó.

Y continuó: “Antes de gestionar una comisaria de la Mujer, hay que capacitar al personal. No hay un número de guardia del Área de la Mujer en Las Heras, entonces hay que ir si o si a la Comisaría, llaman al área de la Mujer, y a veces acciona y otras no”.

“Pablo Graso es una persona que realmente implementa las igualdades. Ahora todos los candidatos y candidatas hablan de diversidad, Pablo tiene una dirección de diversidad y género en la Municipalidad de Río Gallegos, su candidata provincial es una mujer. La candidata por distrito también es mujer, acá eligió una candidata trans, entonces es una igualdad real”, concluyó.