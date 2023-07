La Sociedad Rural Argentina se refirió a la situación del campo en Santa Cruz

En declaraciones a CNN Radio Argentina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino se refirió a las repercusiones que generaron en el Ejecutivo de Santa Cruz, los conceptos que formuló en relación a la provincia, señalando a la misma como un mal ejemplo: “En esa provincia siguen cerrándose campos, simplemente porque el Estado no se ocupa de equilibrar la producción agropecuaria con la preservación de la fauna autóctona y la diversidad biológica. En consecuencia, los productores ganaderos abandonan la Patagonia”.

Al respecto, Pino indicó: “Uno cuando arma los discursos no puede explayarse en diferentes temas sino marcar muchas situaciones. Por ejemplo, en Santa Cruz parece que se enojó Javier De Urquiza. Quizás, me expresé mal o él lo interpretó mal. Yo no le estaba hablando a la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz viene hace años trabajando con este tema de la convivencia entre oveja y guanaco. Cada vez hay más guanacos y menos ovejas”.

“Hace un par de meses la familia Halliday, una muy conocida en la zona cerró un campo cargando un par de guanacos en camiones porque no había más nada. Entonces, cuando la provincia hace un trabajo más o menos rápido, pero hace una labor. Para enfocarse en otros temas tiene que ir a Nación”, agregó.

Continuando con el relato, el titular de dicha entidad del campo, manifestó: “El mensaje es a Nación. Trabajen en coordinación con la provincia porque desde Buenos Aires cómodamente sentados en los escritorios no se van a solucionar las cosas. En definitiva, creo que fue un discurso amplio, aunque no hablaron tanto de la coyuntura del momento”.

Para concluir, sostuvo que hay que mirar a largo plazo y con quién vamos a hacerlo. Sin embargo, está clarísimo por cual camino no hay que ir más.