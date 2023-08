Hugo Torregiani, Candidato Diputado por pueblo de Puerto Deseado, dialogó con EL MEDIADOR: “Estamos desde el año 2010, somos compañeros de la construcción, iniciamos la nueva gestión con Franco Moreira, trabajando en conjunto. La militancia si bien era gremial, siempre hice la militancia desde el peronismo con las banderas siempre altas”.

“En 2019 me postulé a concejal en Puerto Deseado, le ganamos a la otra lista, pero no entré por la Ley de Lemas. Esta vez tuvimos una convocatoria de Pablo Grasso y ahí el por qué. Hay muchos por qué acompañar a Pablo, en 2016 los compañeros de la UOCRA no teníamos la posibilidad de tener una casa a través del IDUV y nosotros las construíamos, y fue Pablo quien nos cedió las casas para los compañeros, sin pedir nada a cambio”, manifestó.

En tanto, consideró: “Viene haciendo un trabajo excelente en el IDUV y ahora en Río Gallegos, es otra Río Gallegos, con esa costanera hermosa, haciendo asfalto, cloacas, agua, todos los servicios para los distintos barrios de Río Gallegos. Viene con mucha fuerza”.

“Veo más que un gobernador a futuro, es un hombre preparado que viene con las mismas ideas y sabe las necesidades de Santa Cruz, quiere más universidades, industrializar, y viene acompañado por un hombre del sindicalismo, el referente número uno de la minería. Es un orgullo acompañar a estos dos candidatos, porque se nos abren un abanico de posibilidades y desarrollo para nuestra localidad”, completó.