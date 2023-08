Sergio Massa: “Le bajaron el 13% a los jubilados y van a volver a hacerlo, ya lo hicieron”

“Las negociaciones con el Fondo son duras, no se llega a las manos ni mucho menos, pero ellos tienen una mirada muy premoldeada, piensan la misma solución para Pakistán que para la Argentina, y son países distintos. La Argentina es el octavo país en extensión del mundo, va a ser en los próximos años un jugador central porque tiene los minerales, las proteínas y la energía que el mundo necesita”, remarcó el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, y agregó: “La pandemia hizo que el miedo a la pérdida de trabajo inhabilitara la responsabilidad en la recuperación de empleo y de salario, sobre todo”.

“El otro tema es que no se supo contar que Macri dejó un perno de 45 mil palos. Fue el mayor préstamo de la historia del Fondo a nivel mundial. Ni a Ucrania para la guerra le dieron esa plata, la anunció en un minuto y medio y nos dejó atados por 13 años”, agregó en el marco de la charla.

Asimismo, Massa indicó que “el enojo” del ex mandatario nacional para con él “básicamente empezó cuando viene la ley de blanqueo” y el bloque que encabezaba en el momento, el Frente Renovador, impuso modificaciones a esa norma.

“Nosotros prohibimos que los familiares puedan blanquear dentro de la ley, una idea de Felipe Solá. Él (por Macri) me llama desde Colombia para pedirme que por favor lo saquemos -él tenía el problema de los Panama (Papers), el primo, el hermano, y toda esa menesunda-, yo le digo que no y a partir de ahí lo tomó como algo personal”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, Massa habló sobre su ruptura con Cristina Kirchner y aseguró que el discurso del 2015 en el que la cuestionó muy fuertemente es, en realidad, “la edición de dos frases distintas”.

“Yo lo que digo es ‘yo no le tengo miedo a la corrupción’, digamos, ‘los voy a meter presos’, y la juntan con la frase de La Cámpora. El ‘marcospeñismo’ hace la edición de las dos frases en una, en esa idea de destruir, que lo hacen muy bien”, cuestionó.

Y explico su relación con Cristina Kirchner: “Nosotros estuvimos mucho tiempo sin hablar con Cristina, te diría que casi 5 años y medio. Y esto explica la ruptura. Nosotros teníamos diferencias respecto de la metodología con la que Moreno manejaba el Indec y algunas cuestiones vinculadas a la seguridad. Cuando nos volvimos a juntar, Cristina me miró y me dijo ‘¿por qué nos peleamos nosotros?’. Entonces yo le respondí ‘porque un día saliste a dar un discurso y me echaste, me dijiste que fuera a la elección’".

Y cerró: "Porque en el 2013 yo digo en un momento ‘el problema no es el modelo, son los modales’ y ella ese día en un acto en José C. Paz dice ‘al que no le gusten los modales, que arme un partido y gane las elecciones’. Ahí empezó todo un proceso, en el medio hubo gente que intentó evitar la ruptura, de hecho yo insistía con las PASO, pero no se dio y a partir de ahí empezaron caminos distintos”.

FUENTE NA