Votó Gabriel Solano: “Esperamos que la izquierda pueda canalizar el voto bronca de todo un sector"

Gabriel Solano dijo: “Hoy esperamos que la izquierda pueda canalizar el voto bronca de todo un sector de los trabajadores contra los políticos de siempre. Tenemos la experiencia de las elecciones de la provincia de Santa Fe y Chubut donde los resultados demostraron que tenemos una gran participación en escuelas, barrios, fábricas, hospitales, allí donde la crisis está pegando más fuerte. Los últimos días de campaña fueron la expresión de un régimen que no tiene respuestas para los problemas de la gente de los barrios. El crimen de Facundo Molares no puede quedar impune, no podemos permitir que la respuesta a los reclamos populares sean represión y muerte. Por eso tenemos la expectativa de ser una alternativa a los ajustadores y represores de siempre."

“Quiero destacar el enorme esfuerzo de la militancia del Partido Obrero, del Polo Obrero también de los compañeros del MST que en todo el país están cuidando los votos de las maniobras de los partidos patronales. Especialmente en CABA donde el voto electrónico es un desastre, no andan las maquinas y la gente quiere votar y no puede."

"Esta campaña en la que planteamos fuertemente que necesitamos una izquierda que ponga los pies en el barro, se delimite de todas las variantes del régimen: una izquierda que les duela a los dueños del poder”.

Gabriel Solano esperará los resultados en el bunker Torquato Tasso, en Defensa 1575, CABA junto a sus compañeros de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda Vilma Ripoll vice, Vanina Biasi jefa de gobierno, Romina Del Plá senadora y Néstor Pitrola diputado nacional.