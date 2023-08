CONAGUA 2023: Alicia propuso avanzar con una mirada federal en los problemas acuíferos

La gobernadora Alicia Kirchner habló sobre la situación del agua potable en Santa Cruz y las obras que se están realizando para garantizar este recurso vital a la población. "En este tema, hemos trabajado muy fuerte", dijo la Primera Mandataria Santacruceña, añadiendo que "tenemos dificultades climáticas y grandes extensiones que complican cualquier tipo de gestión ya que son 243 mil kilómetros cuadrados los que tiene nuestro territorio y en él entran más de 1200 Centros de Atención Básica de Agua y Saneamiento (CABAS)".

Además, destacó que se está implementando el Plan Integral de Agua Potable y el Plan de Saneamiento y Afluentes Cloacales, que no hay que mirarlos solo en función del agua; sino, más bien en función de la salud y el abordaje integral. "En Santa Cruz hay 55 obras de las cuales 14 están terminadas, 10 son de agua, y 4 de saneamiento; 27 en ejecución y a iniciar; 9 en licitación; 5 por convenio", reconoció.

Sin embargo, admitió que "aun así hay problemas de agua en nuestra provincia como lo hay en todo el mundo que posee un 97 % de agua salada; el 3% de agua dulce, de los cuales otro porcentaje se halla en depósitos subterráneos". Por lo tanto, resaltó la importancia de contar con plantas de ósmosis inversa, que son sistemas que permiten obtener agua potable a partir del agua salada mediante un proceso de filtración. "Si bien los santacruceños tenemos aguas dulces, algunas de ellas son compartidas con Chile y con Chubut con quien compartimos el Lago Munster porque ese espejo acuífero provee a Comodoro Rivadavia y a Caleta Olivia", observó.

En ese sentido, recordó que "con una decisión del gobierno nacional de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) se concretaron dos plantas de ósmosis inversa: una en Caleta Olivia, y otra en Puerto Deseado que no alcanzaron a culminarse y cuando llegó el gobierno Macrista no recibimos ningún apoyo y las terminamos con fondos propios". Y explicó que la planta caletense produce 12 millones de litros de agua por día y aún así no alcanza al 70 % de esa mencionada población, que se ve complementada con lo que viene del Lago Munster. "Si bien estas plantas son de mucho costo, valen la pena porque las necesita la gente", afirmó.

Por otro lado, planteó la necesidad de tener una mirada federal para solucionar los problemas del agua. "Si avanzamos con una mirada federal, solucionaremos todos los problemas del agua", aseveró, señalando que "necesitamos tener un uso consciente del agua, desde la educación y desde el control, para lo que habría que fabricar en nuestro país medidores electromecánicos para comercios y hogares".

Asimismo, subrayó la importancia de la educación y la economía del conocimiento para el desarrollo. "Hace instantes hablé de las plantas en nuestra provincia que, de hecho, son manejadas por 270 personas capacitadas en nuestras escuelas técnicas que suman 18 y tienen que ver con el desarrollo y por eso creo que es fundamental apostar a la educación y la economía del conocimiento", dijo, lamentando que "hoy se hable de que la investigación no sirve".

En conclusión, expresó su optimismo sobre el futuro de Santa Cruz y el país. "Con el desarrollo de nuestras 55 obras para el agua, tendríamos solucionado el 95 % de todos los problemas que tenemos con el agua", aseveró, reflexionando finalmente que "las crisis nos han enseñado a que el impacto de una buena política económica logra solucionar cualquier problema social".

Finalmente cabe destacar que, en este marco, las provincias participantes, firmaron el documento “Hacia un Pacto Federal del Agua” y que entre la comitiva que acompañó a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, estuvieron el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza; el director de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Nicolás Michudis; y la subgerenta de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Lorena Leonett.