Con la presidencia del Vicegobernador Eugenio Quiroga, se realizó la séptima sesión ordinaria del presente periodo legislativo. En el turno de homenajes, el diputado Eloy Echazú destacó la presencia de estudiantes de la Escuela Secundaria n° 7 de Río Gallegos y recordó el día del renunciamiento de Evita en un acto en la CGT. Por su parte, el diputado Carlos Santi recordó el aniversario del sangriento derrocamiento de Salvador Allende en la República de Chile y el Aniversario del Ferrocarril de Puerto Deseado.



Reconocimientos

A continuación, declararon de Interés Provincial y Deportivo, la trayectoria del joven Luka Pérez, quien a los 15 años de edad fue el primer campeón argentino en kick boxing y actualmente es cinturón azul. También declararon de interés social la publicación del libro “Mi amigo el Presidente” escrito por Rudy Fernando Ulloa. Más adelante, durante un cuarto intermedio entregaron un reconocimiento a integrantes de la Casa de la Juventud de Río Gallegos organizadores del 4° Patio Joven.

De la misma manera, se entregaron los reconocimientos a diputados mandato cumplido Silvio Rubén Suárez, Roque Alfredo Ocampo, Jorge Mario Arabel, Víctor Espinoza, Roberto Giubetich y Javier Bielle en el marco de los 50 Periodos Legislativos y los 40 años de la Democracia.

Luego, el Vicegobernador recibió a soldados movilizados en las bases del continente durante el conflicto por la soberanía por Malvinas quienes se mostraron agradecidos y se pusieron a disposición de Legisladoras y Legisladores para poder dialogar sobre el proyecto de Ley 385/23 del diputado Miguel Farías que promueve el reconocimiento histórico “Veterano de Guerra Continental de Malvinas”.

A continuación, se recibió la visita de familiares del fallecido diputado Matías Mazú quienes descubrieron una placa en la sala del Bloque del Partido Justicialista.



Sesión

Más adelante, declararon de Interés Cultural el libro inédito “12 Poemas y un par de Pensamientos” y declararon de Interés Cultural el libro “Atravesar la Tragedia - Manual de indicaciones y sugerencias para actuar en situaciones de desastres (2.013)”.

Luego sancionaron sobre tablas el proyecto de Resolución 277/23 por el que solicitan a la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz la reparación y mantenimiento integro de la Ruta Provincial N°45, trayecto Perito Moreno – Ingeniero Pallavicini.

También aprobaron el proyecto 386/23 por el que reconocen y felicitan la convocatoria a la Selección Argentina de Vóley a los jugadores santacruceños Ullua Tobias Sebastián del club CEDEFYS de Puerto San Julián y Castillo Nahuel de la Escuela Dante Cantarutti de la localidad de Río Turbio.

Luego declararon de Interés Provincial al “Torneo Interprovincial de Taekwondo Copa Río Turbio 2.023”, que se llevó a cabo el día 10 de septiembre del año en curso, en el Polideportivo Lucas Moussou de esa localidad.

El mismo tratamiento recibió el proyecto 411/23 por el que declararon de interés provincial, el programa “Semana de Concientizacion en Perspectiva de Género Micaela García”, a realizarse por primera vez en Río Gallegos en las instalaciones del Automóvil Club Río Gallegos.

Más adelante manifestaron el beneplácito a la Asociación Club Independiente de Vóley sub 14, al Club CEDEFyS de Vóley masculino sub 14 y a la Escuela Municipal de Vóley masculino y femenino sub 16 de la localidad de Puerto San Julián, por haber participado en el “1° Torneo Mundialito de Vóley Formativo Esquerra” categoría sub 14-Sub 16- sub 18 Masculino y Femenino realizado en la Ciudad de Córdoba los días 25 al 27 de agosto pasado.

También declararon de Interés Provincial, Cultural y Deportivo a la “1°Carrera de Resistencia Pre Aniversario Puerto San Julián”, realizada en el marco del Aniversario de esa localidad. El mismo tratamiento recibió el proyecto 407/23 por el que reconocen y felicitan a los nadadores Julián Pablo BARBIERI, Clarisa HENIN y Roció Alumine LUQUE de la localidad de Puerto San Julián, por haber participado en “Winter Swimming World Cup”. Además, manifestaron el beneplácito por conmemorarse el 122° Aniversario de la localidad de Puerto San Julián, el próximo 17 de septiembre.

Fecha de pago a pasivos

Finalmente, luego de apartarse del Reglamento por pedido de los autores se trataron en el recinto los proyectos de Ley 399/23 del diputado Martín Chávez, 587/21 del diputado Daniel Roquel y 394/23 de la diputada Liliana Toro. Luego de una presentación de cada iniciativa se unificaron tomando como texto el proyecto del diputado Chávez.

De esta manera, sancionaron la Ley que determina que el pago del beneficio a las jubilaciones, retiros y pensiones que perciben en forma mensual las personas jubiladas, retiradas y pensionadas de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes. El artículo 2 establece que el pago del sueldo anual complementario en dos (2) cuotas; la primera de ellas el día 30 de Junio y la segunda el día 18 de Diciembre de cada año, y el artículo 3 dispone que para el caso eventual, de que cualquiera de las tres (3) fechas determinadas aquí, fuera un día inhábil, el pago del beneficio o de los medios aguinaldos, se harán efectivos el día más próximo hábil anterior a las fechas establecidas en los artículos 1 y 2 de esta Ley.