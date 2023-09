El ajedrecista argentino Faustino Oro obtuvo su primera norma de Maestro Internacional con tan solo nueve años tras su subcampeonato en el ITT Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia con 6,5 puntos en 9 rondas.

Este fin de semana, se disputó el ITT Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia que lo terminó conquistando el gran maestro Diego Flores después de terminar invicto con 7,5 puntos de 9. El segundo puesto se lo quedó la promesa del ajedrez argentino y mundial, Faustino Oro.

El chico viene rompiendo récords en el mundo del ajedrez: fue el número 1 mundial en la categoría Sub 8 y, en abril de este año, se convirtió en el maestro FIDE más joven de la historia. Actualmente, no solo es el mejor Sub 10 sino que, también, es el mejor Sub 11 con su puntaje ELO de 2.335, de modo que dejó atrás, por amplia diferencia, a sus más inmediatos perseguidores.

En el certamen disputado en la ciudad sureña este fin de semana, Faustino Oro terminó segundo a raíz de sus 6,5 puntos en 9 rondas. Terminó invicto con cuatro triunfos y cinco tablas, dos de ellas ante los grandes maestros Neuris Delgado Ramírez (Paraguay, 2.548) y Diego Flores (2.534), ganador del torneo con 7,5.

El chico fue el primero de la historia en superar los 2.200 y luego los 2.300 puntos ELO. Con nueve años, 10 meses y 27 días, Faustino logró su primera norma de Maestro Internacional, pero le faltan dos años más para tener ese título y buscará batir el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien fue maestro internacional a los 10 años, 9 meses y 20 días y luego se convirtió en el gran maestro más joven de la historia a los 12 años, 4 meses y 25 días.

