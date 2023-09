El padre de Fátima Florez dijo que aún no conoce a Javier Milei y aseguró

Fátima Florez se presentó el pasado viernes 22 de septiembre en el microestadio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, con su espectáculo Fátima Florez Internacional. El show, que la humorista presentó en julio de este año en Miami, en Estados Unidos, congregó a miles de personas que llenaron el lugar. Entre el público, una de las personas más destacadas para Fátima fue su papá Oscar quien se mostró orgulloso y divertido ante las imitaciones de su hija en el escenario.

“A veces puedo venir, a veces no, pero trato de estar siempre con ella”, comenzó diciendo Oscar al aire de Socios del Espectáculo (El Trece). “Yo creo que no se puede medir el éxito de ella, no tiene techo”, destacó sobre el reconocido trabajo de Fátima por estos días. En cuanto a la relación sentimental de la comediante con Javier Milei, luego de separarse de su exmarido Norberto Marcos, su papá opinó que “la ve realmente muy bien, muy contenta”.

Sin embargo, Oscar comentó que todavía no lo conoce personalmente al candidato a Presidente de la Nación por La Libertad Avanza. “Me imagino que se va a dar ese encuentro en algún momento”, le consultó el cronista Rodrigo Barranquero, a lo que el papá de Fátima respondió: “El destino lo dirá”, haciendo un gesto con las manos y el rostro, como expresando un interrogante al respecto. “Indudablemente nunca me imaginé a Fátima como primera dama”, dijo después de manera contundente. Después, agregó: “Es difícil de soñar, pero si se da esa situación supongo que ella va a ser feliz también”.

En cuanto a la relación con Norberto Marcos, Oscar manifestó que lo aprecia mucho. “No dije que lo apreciaba, sino que lo aprecio mucho”, destacó remarcando el verbo en presente. Entonces, el periodista reprodujo un comentario que hizo la expareja de Fátima hace unos días, cuando expresó que él la va a amar toda la vida. “Es muy importante que haya dicho eso porque confirma sus dones de muy buen ser humano”.

Cabe recordar que si bien en un principio Fátima y Norberto se separaron en buenos términos, hace una semana el productor teatral se expresó muy triste por la ruptura, y también circularon muchos rumores de una batalla judicial con respecto a la separación de bienes de la pareja. En diálogo con Socios, Fátima contó que la producción de su espectáculo ahora estaba a cargo de Guillermo Marín y que está en un periodo de transición. “Todo el mundo sabe que cuando uno se separa la vida continúa y siempre de mi parte está en que todo esté en paz, y que todo sea una transición armoniosa”, remarcó.

Más adelante, acerca de los dichos de Norberto, Fátima fue contundente. “Cada uno es libre de decir lo que quiera y lo que piense, y yo también me mantengo en mi postura. Siempre me gusta la paz, la tranquilidad, y la armonía, sobre todas las cosas”. Luego, con respecto a los rumores sobre el reclamo de su exmarido de tres departamentos y cuentas bancarias abultadas, la comediante desestimó esa información. “Se está hablando de cifras realmente enormes y no corresponden a la realidad. Para una batalla siempre tienen que haber dos, de mi parte nunca van a encontrar conflictos ni peleas, así que no, seguir adelante con la vida, sin molestar a nadie, como lo hice toda mi vida”.

Para concluir, Fátima afirmó: “Entre nosotros está todo perfectamente claro, no hay que reclamar nada porque está todo bien, ¿me explico?. Quiero decir que ya lo hemos hablado como personas de bien, se ha hablado sobre la división de bienes y está todo bien, no hay qué reclamar. Es más, yo fui muy generosa, creo que la vida es un boomerang y creo que el de arriba ve todo y creo que hay que portarse bien y ser buena gente”.

FUENTE: INFOBAE