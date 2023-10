El vocero de la Policía de Santa Cruz, Elbio Ramírez, dialogó con EL MEDIADOR sobre el operativo de seguridad que llevará adelante este fin de semana la Policía de Santa Cruz: “Estamos con 700 efectivos policiales distribuidos en todos los puntos de la localidad en la provincia, con mayor cumulo en Caleta Olivia y Río Gallegos”.

Operativo policial en toda la provincia

“Nuestra actividad comienza en la veda electoral para ayudar a la parte municipal de cada localidad para los centros cívicos y las medidas básicas. Sacar cartelerías cercanas de la ciudad alrededor de cada comicio. Controlando el expendido de bebidas alcohólicas”, añadió.

“24 horas antes con la superintendencia de bomberos y todas sus unidades realizar toda la exploración y control de cada establecimiento donde se lleva adelante los comicios”, puntualizó el comisario.

Prosiguió: “La seguridad en sí la realiza el Ejército Argentina dentro del establecimiento, nosotros estamos en la parte externa y en la parte principal de los establecimientos para la llegada de personas con discapacidad y los camiones que traen las urnas”.

“Hay un refuerzo del establecimiento educativo Ladvocat (donde vota Cristina Kirchner) y la Escuela 1 con la Gobernadora (Alicia Kirchner) y en Ángeles Especiales con el gobernador electo (Claudio Vidal). Es más que nada por el cumulo de personas que se van aglomerando para saludar a la autoridad”, indicó Ramírez.

Cómo es el trámite para justificar la no emisión de voto

Por último, sobre los certificados de no emisión de voto, explicó: “Nosotros comenzamos a las 8 y cerramos a las 18 hora solos certificados de no emisión de votos, esos certificados tienen que ver con encontrarse a más de 400 km del lugar de empadronamiento o por no estar empadronado. Luego esto lo suben a la página web de la Justicia Electoral y eso justifica el voto”.