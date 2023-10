Voto en el extranjero: participación récord con largas filas en Madrid y Londres

Este domingo, los argentinos que viven en el exterior ya comenzaron a emitir sus votos, dependiendo de la diferencia horaria del país en el que residen. En el caso del Reino Unido, se registraron largas filas para sufragar en las cercanías de la embajada argentina en Londres.

La cónsul Carolina Pérez Colman informó a Télam que a las 8 hora local (las 4 de Argentina) comenzaron a llegar los primeros votantes y la afluencia hasta el momento es constante durante la mañana en la ciudad.

"Hay 7.500 argentinos registrados para estas elecciones en el Reino Unido. Un notable incremento comparado con los 6.200 electores de las elecciones legislativas de medio término en 2021", resaltó la representante diplomática.

Pérez Colman indicó que los empadronados que pueden votar en estos comicios son los que hayan hecho el cambio de la dirección al Reino Unido en el DNI antes del 25 de abril de 2023, fecha de corte establecida por la justicia electoral.

"Se han habilitado tres mesas de votación para acomodar a los votantes, y cada una gestiona aproximadamente 2.400 electores", detalló Pérez Colman.

¿Cómo es el voto en el exterior?

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional.

Los países que mayor registro tienen de argentinos son Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

“En el caso de turistas argentinos que estén actualmente en el Reino Unido tienen que hacer la justificación de la no emisión del voto, un trámite que se hace online", aclaró.

FUENTE: Ámbito.