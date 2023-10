Pablo Grasso: “Ahora se viene otra capital de la provincia”

En estudios estuvo presente el intendente reelecto de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien se expresó tras los comicios nacionales y municipales que tuvieron lugar este domingo 22 de octubre.

Grasso dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo: “Nunca tuve un problema con el gobernador electo, creo que también va a ser un buen aprendizaje de convivencia para lo que vine. No me llamó. Me llamó Leo Roquel, Daniela Damico, con quienes generalmente tenemos una relación más directa”.

Siguiendo esta línea, el intendente reelecto sintetizó: “Me siento un referente del peronismo en Santa Cruz, hoy vienen otros tiempos, se viene otra impronta. Cuáles son las problemáticas a resolver, en zona norte hay mucho petróleo poco laburo, son problemáticas a resolver”.

“La gente tiene que defender lo que hemos conseguido, fue un proceso largo y constructivo, cuando empecé en el concejo deliberante tenía mil votos. Son cosas que no hay que dejar de pelear por lo que uno quiere”, lanzó.

Cambios en el gabinete desde el 10 de diciembre

Respecto a los cambios en el gabinete: “Se darán después del 10 de diciembre, evaluaré cada caso. Tengo que tener gente que realmente ayude. Hoy el trabajo es en la calle, hay mucho por hacer, el mejoramiento en la infraestructura y la preparación de lo que se viene”.

“Viene otra capital, el trabajo que se viene va a estar enfocado en esto. Yo sé qué pasa en cada barrio, no soy un improvisado, pero hay que ir de a poco. Ahora tenemos cuatro años para llegar a la mayoría de los barrios en la ciudad”, subrayó Grasso.

Lo del incendio días atrás a una máquina en la ciudad de Río Gallegos: “Fue intencional, sabemos quién fue, ya hicimos la denuncia correspondiente. Se quemó. Y la máquina no es de la Municipalidad es de la empresa. No es el daño al intendente ni a la gestión, el daño es a la gente”.

En tanto, sobre la seguridad y más cámaras para la capital puntualizó: “Todo lo que es sistema de seguridad lo va a monitorear la policía y el tenido de cámaras lo va a monitorear el Municipio. En el barrio Newbery vamos a poner cuatro cámaras y la va a monitorear el Centro de Monitoreo, esto se hará en cada barrio. Después habrá inspectores vecinales que nos ayuden a cuidar infracciones del medio ambiente”.

“Me voy a poner al frente por Sergio Massa para que ganemos la provincia. Hay que ser realista en las cosas cotidianas: ¿Queres la escuela pública o la privada? ¿Queres la salud pública o la privada? ¿Queres que tu billete siga siendo tuyo o queres traer moneda extranjera al país? ¿Te da lo mismo tener Aerolíneas Argentinas privatizada?, eso hay que discutir”, deslizó Grasso sobre el balotaje entre Massa y Milei que tendrá lugar en noviembre.

Festival Aniversario

En el cierre, será en el polideportivo del Boxing Club siete noches del 12 al 18 de diciembre, con participación de artistas locales y hay tres artistas nacionales confirmados. “Queremos que las cosas se hagan más ordenadas. Lo que se viene en la ciudad va a ser único, queremos transformar la ciudad en otra cosa”, dijo.

“Queremos que la gente venga y se quede, que armemos el stand de Gallegos en distintos lados. Estamos armando el auditorio en la calle Gotti, en el cine quedó congelado por la situación económica, ahora hay control de stock y no se vende, se dificulta un montón”, consideró.

"Hay que pensar en una ciudad inclusiva, respetuosa. Hablemos de otra ciudad y provincia, otra conformación de la política. Queremos una capital pujante, que tenga empleo", cerró.