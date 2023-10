Los detalles de la adjudicación del espectro 5G para Telecom, Claro y Movistar

La disposición otorga a AMX, Telecom y Telefónica un plazo de 15 días para que realicen el pago de US$ 350.052.000; US$ 350.026.000 y US$ 175.013.000, respectivamente, lo cual podrán hacer en varios desembolsos.