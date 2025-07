En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el senador por la provincia de Tierra del Fuego Pablo Blanco (UCR) se mostró a favor de los temas a tratar esta tarde en la Cámara Alta, a excepción de la moratoria previsional.

“Yo voy a dar quórum porque creo que es nuestra obligación tratar todos los temas. Así como es importante el reclamo de los gobernadores, es muy importante el reclamo de las familias que tienen en su seno gente con discapacidad”, afirmó.

Blanco adelantó su voluntad de debatir el reclamo de los gobernadores, la emergencia en discapacidad y también insistir en la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

Sin embargo, dijo “no estar dispuesto a acompañar la moratoria previsional”. “Entiendo que hay que hacer un estudio mucho más profundo y una reforma previsional, porque me parece que aprobar moratoria por aprobar no tiene sentido, al contrario, perjudica a los jubilados”, consideró.

El senador reconoció que “hay mucha gente que está en esa situación porque su empleador, independientemente de haberle retenido lo que corresponde por aporte y por contribuciones, no cumplió con la ley”, pero sostuvo que “aumentar más gente sin aporte es generar mayor inconveniente al sistema previsional”.

Sobre la posibilidad de un acuerdo entre Nación y algunos gobernadores para que no se apruebe la totalidad de los proyectos, Blanco expresó: “Yo hablé hace diez minutos con el gobernador de mi provincia, que no es de mi espacio político, y él me dijo que no se había modificado en nada la postura, así que yo voy a seguir respondiendo a las necesidades de mi provincia”.

Por otra parte, el senador fueguino cuestionó la disolución de Vialidad Nacional. “Ellos dicen que como hubo irregularidades hay que cerrarla, entonces con el mismo criterio, y yo no lo comparto para nada, deberían haber disuelto las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas se levantaron en un golpe contra el Estado Democrático; esto no es así”, manifestó.

En esa línea, aseguró que si el gobierno encuentra irregularidades, su obligación “no es borrar a ese organismo que tiene un montón de años y los servicios que presta sino que en ese organismo no se robe”.

Por último, dijo sentir “bronca” porque “Tierra del Fuego es una de las provincias productoras de gas y sin embargo pagamos el gas mucho más caro que lo que se paga, por ejemplo, en CABA”.

“Ahora también nos sacan parte de los beneficios de zona fría y hacen que todos aquellos que consumen gas aporten un porcentaje. Hay algunos que ni siquiera tienen gas, sin embargo tienen que estar aportando”, cuestionó.

Y agregó: “Para este gobierno, lo único importante es que uno más uno sea dos, independientemente de lo que suceda con eso”.

“Es una visión distinta que tenemos del país, pero espero que lo que está sucediendo sea un llamado a atención y ojalá surja una alternativa que no sea ni la locura del kirchnerismo ni la locura de los libertarios. Ojalá salga algo intermedio, que creo que es lo que la gente está buscando”, concluyó.