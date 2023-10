Viviana Carabajal: “Se han logrado muchas cosas por el bien del jubilado y faltan muchas más"

En estudios estuvo presente Viviana Carabajal, vocal de los Pasivos ante la Caja de Previsión Social, “por estas horas estoy con ese tema, toda ley tiene un tratamiento, una vez votada el Ejecutivo tiene 16 días hábiles. Todavía no pasaron esos días porque no se dio la notificación en ese momento”.

“Hasta que no salga publicada en el Boletín Oficial siguen los descuentos. El aporte solidario tiene tres tramos (7%, 10%, y 12%), dependiendo de la suba de la parte remunerativa de los sueldos mínimos que tiene el jubilado. He visto 70 mil y 100 mil de descuento”, explicó en diálogo con EL MEDIADOR.

A su vez, sobre el pago el 24 de cada mes: “Eso es ley y fue publicado en el Boletín Oficial días atrás, ese proyecto sale desde la vocalía. Yo asumí cuando el jubilado cobraba por goteo”.

“Uno tiene que tener memoria y mirar hacia atrás y ver todo lo que avanzamos”, expresó Carabajal.

En otra línea, comentó: “El aporte solidario era una suma que en el tesoro provincial no es mucho, hay que decir que los municipios no hacen los aportes como deben en la Caja. El jubilado que aportó toda la vida, por qué tiene que seguir pagando un déficit que no generamos”.

“Nuestra ley es muy benévola, y la edad para acceder a la jubilación es muy temprana, el aporte es un peso más que entra y es nuestra plata”, explicó.

Respecto a la devolución del IVA: “Hubo un gran trabajo desde el poder Ejecutivo, porque el decreto es nacional. Se hizo un trabajo por orden de la gobernadora, se cargó manualmente a todos los jubilados para que obtengan ese beneficio, y se logró. La alegría de los jubilados fue inmensa. Todo pesito para nosotros es un alivio”.

"Ayer tuvimos una concurrencia de 50 jubilados nuevos en la Caja, y se les habla de qué hacer. Deben decir dónde viven por la Caja de Previsión y la obra social, si uno aportó toda la vida sobre una zona desfavorable, porqué te lo van a sacar", indicó.

Asimismo, sostuvo: "Tengo que esperar a que asuma y ahí llevarle todas las inquietudes del jubilado con la gobernadora actual. Siempre la atención la tuve. Me quedan tres años, el primero de febrero del 2024 será el primer año de la segunda gestión, así que voy a estar trabajando un poco más".

"El balance es positivo, un año muy difícil para todos, pero una vez que esté promulgada la ley, ahí cierro mi año redondo. El trabajo diario que gracias a dios me hacen saber que lo hago bien, ellos me sostienen", completó.