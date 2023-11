Urtubey se suma a la campaña de Massa después de la convocatoria a un gobierno de unidad nacional

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se suma a la campaña presidencial de Sergio Massa a partir de este lunes. Tras conversar durante la tarde de ayer, en una reunión de la que también formó parte Graciela Camaño, el salteño decidió sumarse al proyecto político del ministro de Economía.

Urtubey hizo público su apoyo explícito al candidato de Unión por la Patria (UP) al acompañarlo a Córdoba, donde hoy tiene un puñado de actividades en Río Cuarto, Villa María y la capital. Entiende que con la llegada de Javier Milei el sistema democrático está en peligro y comparte la mirada de Massa sobre la necesidad de conformar un gobierno de unidad nacional.

No es casual que anoche, durante una entrevista televisiva, el titular del Palacio de Hacienda adelantara que su voluntad era convocar a dirigentes como Urtubey y Graciela Camaño, de histórica relación con el tigrense en el Frente Renovador. Ambos manifestaron en las últimas horas que acompañarán a Massa en el balotaje.

“Sigo creyendo, como lo hice siempre, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia”, sostuvo el ex gobernador en sus redes sociales.

En ese sentido, indicó: “Hace falta un gobierno de unidad nacional, en serio, que sea la herramienta transformadora que necesita nuestro pueblo para empezar a dar vuelta la página del dolor y la desesperanza. El anterior gobierno no lo hizo. El actual tampoco”.

“Apoyo a Sergio Massa. No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Es hora de mirar hacia adelante, ya es hora de trabajar por la Argentina. Al futuro no se lo espera, se lo construye”, señaló en las redes sociales.

Urtubey entiende, al igual que Camaño, que con Massa a la cabeza existe la posibilidad de reconstruir un peronismo de centro, con un perfil similar al que expresan los gobernadores en el interior del país. Para eso es necesario que el kirchnerismo no tenga una participación activa en la conducción del espacio, como ha sido desde el 2003 a esta parte cada vez que fueron gobierno.

La relación del salteño con los Kirchner es nula. Hace tiempo que los critica con dureza y nunca aceptó formar parte de una coalición con ellos después de ser gobernador. ¿Por qué aceptó ahora? “La gran diferencia es que ahora no van a conducir ellos”, resaltaron en su entorno. Ahí está una de las claves del acuerdo con Massa para sumarse a la construcción de un eventual gobierno.

Urtubey es de los que cree que “no hay que tirar a nadie por la ventada” pero que es necesario construir “una nueva etapa” en el peronismo. Hace tiempo que lo dice en público y en privado. Tal es así que viene, desde el 2018, intentando armar un espacio que político que trate de saltar la grieta entre el peronismo y Juntos por el Cambio.

La ruptura del escenario que generaron las elecciones y la irrupción de Javier Milei, abrieron el espacio para que Massa, aún en un contexto económico extremadamente difícil, logre llegar al balotaje. Frente a ese mano a mano, y luego del llamado del ministro de Economía, el ex mandatario salteño entendió que era el momento de aliarse a la parte mayoritaria del peronismo.

Si no lo hizo hasta hoy fue porque el kirchnerismo tenía el control de la gestión. A partir de ahora entienden que, en un eventual gobierno, el poder estará concentrado en Massa y que la ansiada renovación de los liderazgos peronistas quizás pueda empezar a verse. Sobre todo teniendo en cuenta que Cristina Kirchner no tendrá un cargo y que ha dado muestras de que no tiene intención de tener la influencia que tuvo en el actual gobierno de Alberto Fernández.

La incorporación de Juan Manuel Urtubey va en línea con un proceso de deskirchnerización que Massa está llevando adelante desde hace tiempo, pero que se profundizó en los últimos diez días. En la misma entrevista en la que convocó al salteño a formar un gobierno de unidad, también aseguró que la actual Vicepresidenta no será parte de su gestión. Señales de cambio que son claras.

Massa remarcó que a partir del próximo 10 de diciembre CFK va a “dejar la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo”, por lo que “no se va a meter en nada, como no se metió en todo este año de trabajo en el Ministerio”. Un claro límite al kirchnerismo, que no está activo en la campaña de forma pública, aunque siguen militando la candidatura del ministro.

Urtubey acompañará al candidato peronista en Córdoba y mañana en Santa Fe. Su aparición está inscripta en una línea de trabajo de Massa en la que lo importante es abrir el juego más allá de los límites de Unión por la Patria, pensando en la posibilidad de armar un gobierno nacional con dirigentes que hoy están en la oposición. Un nueva base de sustentación política ante la proximidad de un año complejo.

Fuente: Infobae