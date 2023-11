El Partido Obrero comunicó este lunes a través de un comunicado firmado por Miguel Del Plá que decidió no apoyar políticamente y no votar "ni a Milei ni a Massa" de cara al próximo balotaje que será el 19 de noviembre.

En este contexto, el referente del Partido Obrero, Omar Latini, expresó en diálogo con EL MEDIADOR: “Nos impone el sistema esta trampa del balotaje, que ya no elegimos sino optamos entre dos opciones. Algunos plantean no ir a votar, votar en blanco o voto nulo. Nosotros no brindamos apoyo político ni a Massa ni a Milei”.

Y continuó: “Los compañeros militantes activos participan de los debates y elaboramos posiciones en común, hemos tenido reuniones muy ricas previas a la conferencia que tuvimos el fin de semana”.

Posteriormente, el referente del Partido Obrero sostuvo: “Se ha armado un escenario de que el pueblo argentino opte entre la extremaderecha o la derecha, y nosotros no vamos a acompañar a ninguno”.

“En el caso de SER no llamaron a votar a nadie, pero después van a dialogar con el que gane. Vamos a tener situaciones difíciles entonces se trata de clarificar las dos opciones para enfrentarla, no para ir a negociar y que me da lo mismo que gane uno u el otro, no nos dan lo mismo. No son lo mismo”, exclamó.

“El ajuste viene de una forma o de la otra, nos van comiendo los bolsillos todos los días”, vaticinó Latini.

“El peronismo hace años abandonó la bandera de la justicia social. Con el menemismo, que entregó nuestro país, lo continuó con distintas modalidades Duhalde, Kirchner nunca hizo una transformación de fondo, y aumento de la precarización laboral. Nunca se trataron los problemas de fondo de la economía”, lanzó.

Más tarde, remarcó: “Todos votaron y abalaron decretos para que blanqueen los capitales y traigan la guita negra a la Argentina, sin pagar impuestos. Han abonado esta situación, que nos trajo que más de la mitad de los argentinos a la pobreza”.

“Los responsables de esta crisis ha sido la clase capitalista que ha hundido a la clase trabajadora en la miseria. Ahora aparecen estos personajes reaccionarios como Javier Milei”, indicó.

Por último, sobre un posible acuerdo con el gobierno de unidad que plantea Sergio Massa: “Nosotros no podemos formar parte de un gobierno de la Embajada norteamericana y el Fondo. Detrás del llamado a la unidad nacional está la defensa del pago de la deuda y seguir colonizados por el imperialismo norteamericano y el Fondo Monetario”.

“Desde el Partido Obrero estamos convocando a una jornada de lucha nacional para frenar la avanzada de criminalización de la protesta social, que está de la mano de este gobierno de unidad nacional”, completó.