Marcelo pidió que convoquen a Germán Cano a la Selección Argentina

La consagración de Fluminense frente a Boca Juniors por 2-1 en el estadio Maracaná significó la primera Copa Libertadores para la vitrina del conjunto brasileño. Detrás de la excelente campaña que realizaron los dirigidos por Fernando Diniz, resaltó la figura de Germán Cano al sumar un total de 13 goles a lo largo del certamen incluido un potente remate que venció la resistencia de Sergio Romero en el partido por el título. Días después de tocar la gloria, se reavivó la campaña para que el delantero sea convocado a la selección argentina.

Marcelo, histórico lateral del Real Madrid y referente del Tricolor, sorprendió a los hinchas en las redes sociales con un inesperado mensaje. “Cano en la selección argentina. ¿Sí u obvio? Si te lo mereces”, escribió el defensor junto al emoji de la bandera. Rápidamente, la cuenta de Fluminense también comentó el posteo en cuestión para respaldar el pedido público: “Obvio”. Además, miles de fanáticos del club inundaron los comentarios respaldando el pedido del futbolista.

Mucho antes de levantar la Copa Libertadores, Felipe Melo también había hecho público su deseo de ver a Cano con la celeste y blanca. “Si Argentina no lo llama, es mejor para Brasil y para nosotros en Fluminense. Pero como compañero e hincha tengo que decir que merece una oportunidad: es el máximo goleador y el mejor 9 que tenemos en el fútbol de Brasil”, lanzó el defensor en su momento. Y añadió sobre la relación que todavía mantiene con Scaloni, con quien compartió plantel en España: “Cano hizo un golazo y ya los había hecho en otros juegos también. Le di un consejo, pero el entrenador a pesar de conocerme y haber jugado juntos en Racing de Santander no me escuchó”.

Germán se convirtió en el primer jugador en la historia de la competencia en marcar en los dos duelos de cuartos de final, en los dos de semi y en la definición, en la que abrió el score luego de recibir el centro atrás de Keno y tras cruzar el remate para evitar la estirada de Chiquito Romero. También le había firmado un triplete a River en fase de grupos. Hoy ostenta 37 tantos en 55 partidos en lo que va de 2023.

El delantero amaneció este martes con la Copa Libertadores a su lado y lo retrató en Instagram haciendo referencia a la imagen de Lionel Messi junto a la Copa del Mundo en diciembre de 2022. “Buenos días América”, redactó como epígrafe con la medalla de campeón colgando de su cuello mientras sostenía el mate con una mano y abrazaba el trofeo continental con el otro brazo, que tenía la chapa de Fluminense perfilada hacia la cámara.

Por otro lado, Cano reveló que además se llevó otro souvenir de la final. “La pelota me la pidió mi hijo Lorenzo. Por suerte se la puedo llevar. Le puedo decir que soy campeón de la Libertadores, un sueño que nos trazamos desde el primer partido y por suerte lo pudimos conseguir. Valió la pena dejar muchas cosas de lado y hoy poder jugar contra un rival como Boca, que representa mucho a nivel mundial; fuimos justos ganadores”, reveló el goleador.

Fuente: Télam