Advierten que creció la cantidad de ladrones que alquilan departamentos temporarios para luego desvalijarlos

La demanda de alquileres temporales por el receso invernal va en aumento, pero los emprendedores advirtieron que también creció en los últimos tiempo la cantidad de delincuentes que utilizan este servicio para luego desvalijar las casas o departamentos que ocupan.

Así lo indicó el abogado Matías Ezequiel Luque, quien junto al letrado y socio Gustavo Ariel García tienen emprendimientos de estas características en La Plata (@alquilertemporariolaplata7).

"Los delincuentes y estafadores están a la orden del día, por eso es necesario conocer una serie de pasos para poder evitar después encontrarte con este tipo de ladrones", explicó Luque en declaraciones al programa Tiempo de Policiales, que se emite por ATP Radio.

El abogado penalista detalló: "Muchas veces los propietarios, en vez de atarse a un contrato de locación por dos años, buscaron la veta de amoblar sus viviendas y alquilarlas de forma temporal. Se hacen publicaciones en redes sociales y ofrecen el alquiler por día, por semana, por mes".

"Sin embargo, cuando los ofrece en redes sociales están los estafadores y ladrones a la orden del día. Para evitar encontrarte con sorpresas desagradables hay que tratar de pedir los máximos requisitos posibles, como fotocopia del DNI de ambos lados de las personas que van a ocupar el departamento, certificación de ingresos como recibo de sueldo o del monotributo que tenga la persona", detalló.

Luque remarcó que también "se debe pedir la entrega de una seña por transferencia previo al ingreso a la vivienda para asegurarse de que el inquilino está bancarizado", ya que de esa forma "se tiene un filtro más".

"Lamentablemente, en la Argentina hay muchas personas que trabajan en negro y no tienen recibo de sueldo o no son monotributistas. Son emprendedores y no tienen como acreditar el ingreso. Ahí, al propietario se le complica un poco", precisó.

En ese sentido, añadió: "Si te ponés muy finito con el tema de los requisitos, no se lo alquilas a nadie. Por eso acá tiene un rol importante la cintura y el olfato del propietario: mirarle las redes sociales; hablar un buen rato, porque de una conversación uno puede sacar muchísima información; preguntarle de dónde viene, por cuántos días viene".

"Si algo de todo eso te genera alguna duda es preferible decirle `mirá lo tengo ocupado` y lo descartas. Hoy amueblar un departamento es muy costoso y vos le estás dando la llave a unas persona que puede ser un delincuente", advirtió.

Luque se refirió también a otro tipo de ilícito que pueden cometer los ladrones y tiene que ver con alquilar una casa con el objetivo de usarla como búnker de drogas o aprovechar para desvalijar otras casas.

"Tengo amigos y colegas que tienen quintas o casas en barrios cerrados y se contacta una personas a la que se la alquila por un mes o seis meses o un año y le pagan en dólares por adelantado. Y ocurre que desde el mismo inmueble empiezan a generar movimientos que derivan en ilícitos y robos que los involucra. No sabés lo que la persona puede hacer ahí o qué actividad tiene en ese tiempo que te alquiló la propiedad", indicó.

Además, el letrado explicó: "Vos antes de ingresar le hacés firmar un contrato en el que figura nombre, apellido, DNI, de dónde viene y ponés algunas cláusulas que dicen que no puede ser usado para actividad comercial. De esa manera está cubierto el propietario ante la Justicia. Por eso es fundamental el contrato y los datos de la persona que lo va a ocupar".

Para evitar la inseguridad, Luque recomendó que "los propietarios de estos emprendimientos cada tanto cambien la cerradura o la combinación de la misma, porque los delincuentes mientras estuvieron en la casa le hicieron copia a las llaves para venir un tiempo después y entrar a robar sin ningún problema".

"De esa manera, se evitan de aparecer como sospechosos del ilícito y el propietario jamás pensaría en quién pudo desvalijarlo. Por eso es importante este cambio de cerradura cada tanto", precisó.

Luque también se refirió a los clientes que son estafados por los falsos propietarios: "Hay propietarios reales que ofrecen sus propiedades en Market Place o redes sociales porque se evitan de pagar las comisiones que exigen las aplicaciones reconocidas de alquileres. Pero en esos lugares, además de gente honesta hay delincuentes dispuestos a estafarte".

"En este caso, los ladrones roban fotos reales y crean perfiles falsos simulando alquilar una casa o un departamento. entonces, al primer contacto que tienen con el cliente lo apuran diciendo que hay otros interesados atrás y que van a alquilarlo, por lo que te aseguran la prioridad si transferís de inmediato una seña", afirmó.

Y agregó: "A vos como te gustó la propiedad y el precio te cierra te apurás para no perderla y ahí cuando transferiste dinero lo perdiste porque no hay casa y todo era falso".

"También pueden decirte que te pasan un link para registrarte desde ahí y resulta que es una trampa para poder acceder a tus cuentas o al WhatsApp. Entonces, en estos casos hay que prestar atención y abrir bien los ojos", precisó.

Para evitar este tipo de estafas, Luque detalló: "Vos no tenés que entrar a ningún lado, ni clickear ningún link y sobre toda las cosas no te tenés que apurar. Tomate el tiempo para ver la casa y ver si esas fotos que te ofrecen aparecen en Google. Si figuran en otra cuenta es porque las robaron de otro perfil".

"En esos casos hay que decirles `dejame pensarlo, mañana averiguao, consulto con mi esposa o con mi amigo`. No te dejes apurar y si perdés ese alquilar listo, se pierde. No hay que apresurarse porque podés ser víctima de una estafa", aseguró.

Y cerró: "Hay que hacer todo con tiempo. Vas averiguando también si los seguidores de su cuenta de Instagram son reales o no, ya que se pueden comprar seguidores. Capaz la persona abrió un día antes una cuenta y al tener fines delictivos compra 70 mil seguidores. Vos crees que son reales y esa cantidad de gente te hace pensar que no hay nada raro y resulta que caíste en la trampa".