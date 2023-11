El seleccionado argentino debutará este sábado 11 de noviembre ante Senegal, a la 9.00 (hora de Argentina).

Los partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial Sub 17

vs. Senegal | Sábado 11 de noviembre | 9.00 hs

vs. Japón | Martes 14 de noviembre | 9.00 hs

vs. Polonia | Viernes 17 de noviembre | 6.00 hs

¿Por dónde ver en vivo a la Selección Argentina en el Mundial Sub 17?

Se podrá seguir a la Argentina a través de las pantallas de TyC Sports y TyC Sports Play. Por supuesto, también lo vas a tener minuto a minuto en Olé.

Lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17

Arqueros: Froilán Díaz (Unión), Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba) y Franco Villalba (Vélez Sarsfield).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca Juniors), Ulises Giménez (River Plate), Juan Giménez (Rosario Central), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Tobías Palacio (Argentinos Juniors), Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield) y Octavio Ontivero (Lanús).

Mediocampistas: Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba), Kevin Gutiérrez (Rosario Central), Valentino Acuña (Newell’s), Thiago Laplace (Lanús), Mariano Gerez (Lanús), Franco Mastantuono (River Plate) y Claudio Echeverri (River Plate).

Delanteros: Ian Subiabre (River Plate), Santiago López (Independiente), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) y Agustín Ruberto (River Plate).

