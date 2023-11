La Secretaría de Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental de YCRT

Mediante la disposición N° 604-SEA/2023, se puntualiza que el titular de la Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia, aprueba el estudio de impacto ambiental de la obra “Central Térmica Río Turbio 240Mw-14 Mineros”. El mismo fue presentado por el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.

En dicho escrito, se detalla que se emite la declaración de impacto ambiental con vigencia de dos años contandos a partir de la firma, para lo cual se debe tener abonada la tasa administrativa equivalente a 723 módulos; así como también, la tasa de contralor. Se considera, igualmente, que toda modificación o cambio en el proyecto evaluado y antes de su ejecución, deberá ser notificado ante la Secretaría de Estado de Ambiente.

También se hace hincapié en que, previo al inicio de las obras, la proponente deberá acreditar la contratación de una póliza de seguros por daño ambiental de incidencia colectiva. En la misma línea, se enfatiza que la falta de cumplimiento de los artículos precedentes, implicará la suspensión inmediata de los efectos de la disposición.

Es importante recordar que, en la Audiencia Pública que se desarrolló en la localidad, este estudio de impacto ambiental fue uno de los puntos clave.

El mismo estuvo a cargo de la consultora COOPROGETTI, realizando sendos monitoreos en profundidad para evaluar cómo afecta la empresa carbonífera termoeléctrica a la vida diaria y ambiental de la Cuenca. La presentación estuvo a cargo del Ing. Juan Manuel Jorge y de Federico Paoletto.

Los profesionales explicaron que, tras los estudios llevados a cabo, se determinó que los valores generados por la actividad de la usina están dentro de lo que exige la normativa ambiental nacional e, incluso, por debajo de dichos límites. Esto da como resultado una central acorde al óptimo funcionamiento.

Según remarcaron, el relevamiento daba índices ejemplares a nivel nacional, alcanzando a dar respuestas a cada problemática ambiental presentada. De esta manera, tanto el agua como el aire que se respira, no contienen modificaciones generadas por la empresa.

“Evaluamos por diestra y siniestra, con estudios. Probamos por todos lados y, aseguro que hoy en día, podemos decir que las cenizas no son peligrosas. No quiere decir que no hagamos controles, pero afirmamos que estamos frente a un material inerte, un polvo no contaminante”, señalaron.

Con la comprobación de las mediciones por debajo de los valores -en algunos casos en un 20 % respecto al funcionamiento de otras empresas- aseguran que se trabaja en condiciones normales en emisión. Tras el estudio de los combustibles, se verificó que no son contaminantes ni agresivos.

Este 8 de noviembre, la Secretaría de Estado de Ambiente avaló los análisis y estudios realizados por la consultora, permitiendo así que el Yacimiento Carbonífero Río Turbio deje su status como planta en fase de prueba y pase a ser generadora estándar.

FUENTE: TIempo Sur.