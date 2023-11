Faltante de boletas en el balotaje: Junta Electoral determinó el protocolo

Magistrados que componen la Junta Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires emitieron un protocolo donde detallan el procedimiento que tienen que seguir las autoridades de mesa ante un eventual escenario de falta de boletas en el balotaje en la próxima definición presidencial en las elecciones 2023.

Los jueces federales que componen la Junta Electoral, Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla, reiteraron que la disponibilidad de boletas depende de las agrupaciones políticas que compiten el 19 de noviembre: La Libertad Avanza y Unión por la Patria. El organismo además aclaró que mientras se soluciona el faltante no se detendrá el funcionamiento de la mesa.

En ese marco, precisaron en un documento que "La Libertad Avanza ha resuelto presentar una escasa cantidad de boletas a la Junta Electoral". Previamente, el partido libertario aseguró que sus fiscales se encargarán de proveer y reponer boletas durante la jornada electoral.

Balotaje en las elecciones 2023: qué hacer si faltan boletas

La Junta Electoral estableció un protocolo en caso de que se detecten faltante de boletas:

Si un elector "sale con su sobre vacío manifestando que faltan boletas, el presidente de mesa debe devolverle su DNI, pedirle la devolución del sobre e indicarle que espere nuevamente en la fila hasta que se solucione el inconveniente".

"El Presidente de mesa o el delegado avisarán a los electores que estén haciendo la fila que hay faltantes de boletas de una agrupación sin identificarla. En ningún caso, se considerará 'voto cantado' cuando un elector anuncie que hay boletas de un solo partido".

Si "las autoridades de mesa detectan faltante de boletas tras revisar periódicamente el cuarto oscuro" deberán "requerirle al Fiscal de esa agrupación que las reponga; si no tuviere, debe llamar al Fiscal General de esa agrupación en el establecimiento para que las provea".

En caso de no haber fiscal general, "hay que solicitar al delegado que las provea de la bolsa de contingencia. De no haber existencia en esa bolsa de contingencia se debe comunicar a la Junta Electoral, para que ésta dé aviso a los apoderados de la agrupación y hagan llegar de algún modo boletas a ese local de comicio".

La Cámara Nacional Electoral rechazó las denuncias de fraude de La Libertad Avanza

El secretario de Actuación Electoral de la CNE, Sebastián Schimmel, se refirió a los argumentos esgrimidos desde el espacio libertario: "Ni siquiera en las redes las acompañan con argumentos, generan este clima que intenta ser de desconfianza".

En declaraciones radiales, el funcionario de la CNE se refirió al proceso de conteo de votos y señaló que "mostrando cómo son los procedimientos, cuáles son los datos del escrutinio provisorio y definitivo, los procedimientos de repliegue de las urnas y los procedimientos de cada uno de los sujetos, la verdad es que hasta el momento (las versiones) se han disipado".

"No existe ninguna denuncia ni ningún hecho que justifique esa preocupación", agregó en relación a las acusaciones esgrimidas por militantes, usuarios de redes, dirigentes y hasta al propio candidato presidencial, Javier Milei.

Convocatoria urgente: la CNE citó a apoderados de Massa y Milei para "preservar convivencia democrática"

Como muestra su preocupación, el ente electoral citó a Juan Manuel Olmos en representación del oficialismo y a Karina Milei, hermana del candidato presidencial, por parte de LLA.

Los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas decidieron reunir a los apoderados de ambas fuerzas en un intento por garantizar la transparencia del acto eleccionario. En los últimos días, el propio Milei dejó entrever en declaraciones periodísticas sus dudas en torno al resultado de las generales, en las que se impuso Massa.

La reunión, además, se dará después de la citación de la Justicia federal a los apoderados de La Libertad Avanza, Karina Milei y Santiago Viola, para que este viernes declaren y "brinden precisiones y documentación" sobre la presentación que hicieron ante la jueza María Servini por sospechas de fraude en las elecciones generales de octubre.