La estrecha relación entre el futuro ministro de Justicia y Walter Bento

Javier Milei anunció que su ministro de seguridad será Mariano Cúneo Libarona, un abogado penalista mediático, acostumbrado el barro de Comodoro Py (calle en la que están ubicados los tribunales penales) y con vínculos con la política. El presidente electo había anunciado previamente que iba a promover la total independencia de la Justicia. Pues Cúneo Libarona no es una figura "aséptica" y para Mendoza menos: fue el defensor de Walter Bento, el exjuez que fue destituido por mal desempeño y preso por sospechas de corrupción.

En la cronología hay una particularidad. Bento fue destituido justo dos semanas antes de las elecciones. Dentro del Consejo de la Magistratura siempre hubo especulaciones sobre el futuro del juicio y cómo podía influir la política. Pero el foco estaba puesto en Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. La Libertad Avanza, fuerza política que no tiene representación en el Consejo.

Para Bento, la llegada de Cúneo Libarona parece tardía porque ya fue destituido. Pero no es el último paso. El suspendido juez federal está en pleno juicio oral y público, la primera instancia para saber si es culpable o no con sentencia firme. En el medio hay instancias donde el Gobierno puede influir con presiones o con sugerencias. Y ese es el lobby de los que suele ser permeable el poder judicial.

Bento y Cúneo siempre apuntaron a las supuestas confabulaciones detrás de las denuncias y también a supuestas irregularidades en el proceso. El exjuez llegó a juicio con procesamientos firmes. Por la destitución, Bento puede acudir a la Corte. En caso de ser condenado, le quedará casación y la propia Corte como apelaciones. La vinculación de Libarona con el exjuez era profesional, es decir de "cliente y abogado", según aseguran en la órbita del futuro ministro.

El reemplazante

La trascendencia de Cúneo en el tema será mayor. Es que ahora quedó vacante el Juzgado Federal 1 por la destitución de su ex defendido. Y el encargado de designar a quien lo reemplace será Javier Milei. El proceso es complejo, pero el dedo del presidente, con influencia del Ministro, es lo más importante. Milei no es un dirigente político con expertise en el tema, por lo que se presupone que la mirada de Cúneo Libarona será vital. Más aún la de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La mujer no solo es abogada, sino que ya tiene como "misión" encargarse de esos temas. Además del reemplazo de Bento deberían nombrar a dos camaristas para ocupar las vacantes.

Cúneo y Villarruel tienen una impronta distinta. La vicepresidenta promueve, por ejemplo, un revisionismo particular por lo ocurrido durante la dictadura militar. En Mendoza fue destituida y fueron condenados por delitos de lesa humanidad los camaristas federales.

Bento designó a Mariano Cúneo fue el elegido de Bento para elaborar la estrategia de defensa cuando las denuncias por corrupción ya lo tapaban. El juez está acusado de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de autoridad. Antes del inicio del juicio oral y del juicio político, Cúneo Libarona dejó la defensa.

Fuente: MDZ.