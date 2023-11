Milei: "Voy a liberar todos los precios que pueda"

El presidente electo Javier Milei adelantó este miércoles que los integrantes del próximo gabinete "ya están todos definidos" pero sus nombres "se conocerán oportunamente", por "una cuestión estratégica", el día de su asunción, el próximo 10 de diciembre.

"Ya está todo definido solo es cuestión de esperar para anunciar las cosas. Es una cuestión estratégica de cuándo se anuncian las cosas", afirmó este miércoles en declaraciones al programa El Observador FM 107.9.

Al regresar este miércoles de su gira por Estados Unidos, Milei confirmó que el próximo ministro de Economía será Luis 'Toto' Caputo, al tiempo que anunció que Daniel Scioli seguirá siendo el embajador en Brasil mientras que Gerardo Werthein será embajador en Washington.

Consultado sobre quién sería el vocero presidencial, Milei no quiso confirmar si será el analista y consultor económico Manuel Adorni, tal como mencionan versiones periodísticas.

"Estamos trabajando para poner allí a una persona que esté a la altura de las circunstancias", dijo sobre el reemplazante de la periodista Gabriela Cerruti

En cuanto a las precisiones sobre la conformación del organigrama del Estado, el mandatario electo sostuvo que "la Secretaría de Comercio Interior no tiene que hacer eso de regular precios. Me parece una aberración eso. Voy a liberar todos los precios que pueda, porque hay algunos que todavía no puedo por las bombas que dejó este gobierno".

Sobre el próximo presidente de la Cámara de Diputados, el líder de La Libertad Avanza (LLA) dijo que el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, "está trabajando sobre eso" pero no quiso confirmar nombres.

Tampoco quiso adelantar los nombres del presidente del Banco Central, el titular de la AFIP y la AFI, y del próximo titular del ministerio de Defensa, pero aclaró que "ya están definidos".

Con respecto al rol que podría ocupar el economista Federico Sturzenegger a cargo del futuro ministerio de Modernización, Milei señaló: "Me gustaría que forme parte de nuestro equipo porque tengo una gran valoración personal por él y además porque hizo una obra de arte con las desregulaciones. Ojalá lo pueda incorporar. Sería un gran aporte".

En cuanto a la continuidad de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil, consideró que el dirigente justicialista "ha hecho un muy buen trabajo en la embajada. El presidente Alberto Fernández era muy hostil con las definiciones contra - el ex presidente brasileño- (Jair) Bolsonaro, pero Scioli logró igual pilotear la situación".

Finalmente, Milei adelantó que "en área muy delicadas vamos a poner dirigentes con perfiles técnicos".

LA SECRETARÍA DE COMERCIO NO EXISTIRÁ "EN EL SENTIDO QUE LE HAN DADO HISTÓRICAMENTE" ADVIRTIÓ MILEI

El presidente electo planteó que la regulación de precios es "una aberración" y que en su gestión la Secretaría de Comercio dejará de existir "en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos" anteriores". Y agregó: "No tienen que estar haciendo eso de regular precios, a mí me parece una aberración eso".

Explicó que "con algunos tipos de instrumentos indexados a dólar, la liberación del cepo puede generar un problema muchísimo más grande que cuando se salió del cepo con Macri, con el dólar futuro; bueno ese problema es chiquito al lado del que están dejando ahora".

"Las Leliqs es un primer elemento, el problema central del cepo es que te entorpece la economía, te la traba y no te deja expandirte, entonces tenés que abrir el cepo pero tiene que estar hecho en un contexto donde no tengas un cambio de portafolio que implique una brutal caída de la demanda de pesos que te dispare la hiper", enfatizó el presidente electo.

Alertó que en este momento "están sentadas las bases para una hiperinflación que la de Alfonsín sería un porotito".

"La inflación en noviembre va a estar en torno al 15´%, en diciembre en torno al 20%; vencen un montón de acuerdos de precios en enero, con la estacionalidad podemos tener números estrafalarios, entonces qué quieren más billetes? quieren que sigamos haciendo trampa", cuestionó.

Actualmente, la Secretaría de Comercio funciona dentro del organigrama del Ministerio de Economía, a cargo de Matías Tombolini, y es el organismo que lleva adelante los acuerdos denominados Precios Justos, que se negocian con las empresas de consumo masivo y distintos sectores de la economía, entre otras cuestiones.

Según información oficial, la Secretaría de Comercio trabajó en la formulación y ejecución de la política comercial e implementó medidas comerciales tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios públicos y privados.

Asimismo, diseñó políticas de defensa de los consumidores y consumidoras y de defensa de la competencia y supervisión de la gestión del comercio exterior en coordinación con otras áreas competentes.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, estuvieron a cargo de esta secretaría Paula Español, Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera y Matías Tombolini.

El programa Precios Cuidados se lanzó a finales de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de contener los aumentos de precios de la canasta básica alimentaria.

El programa se mantuvo a lo largo de los distintos gobiernos, incluso durante el macrismo, aunque según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en ese período "se constataron una serie de prácticas y de políticas públicas que afectaron sensiblemente este espíritu original Programa, desvirtuando sus objetivos".

"Se observó una tendencia al reemplazo de productos líderes por productos con menor peso en el mercado, afectando el principal objetivo del Programa: acuerdos que oficien como precios de referencia. Precios Cuidados había dejado de ser un conjunto de bienes que servían de ancla para los precios, convirtiéndose en una canasta barata para sectores de bajos ingresos".

En el inicio del gobierno de Alberto Fernández se retomó una ampliación de la canasta y los acuerdos de Precios Cuidados, que en noviembre de 2022 fue relanzado como Precios Justos, que al día de hoy fija precios en unos dos mil productos de la canasta básica y una pauta de incremento mensual regulado sobre unos 50 mil productos.