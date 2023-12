Anuncios de Javier Milei: se esperan para el lunes a las 8

El presidente electo dio a conocer otra de sus decisiones, en la previa a su asunción el 10 de diciembre en reemplazo de Alberto Fernández. "No va a existir en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos", aclaró.

El flamante ministro del interior del gobierno de Javier Milei anticipó cómo serán los primeros días de la nueva gestión y habló de los nombres del Gabinete que aún no están confirmados.

"No hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social", sostiene el comunidado firmado por el secretario general de la organización, Gerardo Martínez, al rechazar los planteos del Presidente electo: "La obra pública es en cualquier lugar del mundo una inversión y no un gasto", sostiene la organización.