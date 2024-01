Río Gallegos: Gran movilización y presencia de la izquierda

La marcha fue saludada por vecinos en las puertas de sus casas y a las columnas se fueron sumando muchos vecinos y trabajadores sueltos o en grupo, que participaron espontáneamente y en algunos casos lo hicieron de ese modo por desconfianza en la dirigencia sindical.

Fue una gran jornada de lucha, bien que deslucida por la propia conducción de la CGT, que llegados al mástil mayor de la ciudad no tenían nada que decirle a la multitud presente al punto que no habían previsto un sonido. Ni hubo discursos, ni hubo documento, ni nada. Originalmente estaba prevista la entrega de un petitorio en Casa de Gobierno para que Vidal apoye el reclamo contra la eliminación de la “zona fría” (subsidio al gas en Patagonia). A último momento la conducción cegetista accedió a un pedido del gobierno de Vidal y no se marchó a casa de gobierno, lo que motivó la retirada del grupo que había aportado ATE. En cambio, la CGT resolvió “dar una vuelta” por el centro para cerrar la jornada.

Si bien el petitorio no iba abiertamente contra Vidal, marchar a casa de gobierno tiene un valor simbólico que el gobierno y con su “agachada” también la burocracia, quisieron ahorrarse. Es que hay despidos de contratados, cooperativas que no cobran, y paritarias pateadas para adelante, que van creando un clima de reclamos también contra el gobierno provincial.

El gremio petrolero no paró, mostrando otro guiño de Vidal hacia Milei. La propia CGT está fracturada entre pejotistas y Vidalistas. El Intendente Grasso del PJ marchó y convocó a parar y a generar una multisectorial contra la ley y el DNU, mientras por el otro lado desataba un impuestazo muy importante que pagarán los mismos trabajadores que dice “defender”. ADOSAC emitió un comunicado “adhiriendo” al paro, pero su dirigencia no fue a la marcha. Las únicas banderas del sector fueron las de Tribuna Docente.

FRENTE DE TRABAJADORES EN LUCHA

El domingo 21, se realizó una importante reunión donde logramos reagrupar a toda la izquierda, el Polo Obrero y sectores gremiales como la Junta Interna de ATE (YCRT Loyola) el Centro de Estudiantes de la UNPA-UARG y activistas y delegados de base de varios gremios, municipales, construcción, estatales y docentes entre otros.

Resolvimos organizar una columna independiente y nos convocamos el 24 en Av San Martin y Pasteur, con una combativa columna, con cánticos a favor de un plan de lucha, nos hicimos escuchar por todas las columnas que fueron desfilando, ganamos espacios en los medios y luego movilizamos al centro. Cuando se retiraron las principales columnas realizamos un acto en el mástil mayor con discursos de las organizaciones participantes, atrayendo a manifestantes que no habían marchado con nosotros. Resolvimos un nuevo encuentro este sábado para dar continuidad a esta unidad de acción, que es un importante paso adelante, para impulsar la lucha desde abajo.

El Frente de Artistas por su parte, organizó en la tarde una feria en la Plaza que logró amplia difusión y concretó una puesta teatral.