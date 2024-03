Luxen confirmó que se reunirán con gremios estatales

Al respecto, agregó que mantiene un diálogo abierto con UPCN, APAP y ATE y en el transcurso de esta semana se reunirán para analiza el pedido de una fecha de reapertura de la paritaria salarial.

En cuanto a la relación con ATE, que actualmente se encuentra con cronograma de medidas de fuerza, el funcionario provincial sostuvo: “Con ATE estamos hablando, pero no compartimos algunos métodos como lo que pasó en Casa de Santa Cruz y otros ministerios”.

“No estamos en desacuerdo en que se manifiesten y que reclamen mejor salario. No es verdad que el gobierno trate de vagos al trabajador del Estado, todo lo contrario, respetamos muchísimo a los trabajadores”, añadió.

En este sentido, fue categórico al afirmar: “Este Gobierno va a sacar a los trabajadores de la administración pública de la pobreza. Los otros Gobiernos postergaron el salario durante muchos años. Los vamos a sacar de la situación en la que los puso el kirchnerismo”.

También subrayó que la gestión anterior fue una de las que más plata recibió al Gobierno Nacional y no se explica la situación salarial actual: “No les alcanza y es responsabilidad del kirchnerismo”.

En otro tramo de la entrevista radial, Luxen se refirió a la paritaria docente y el estado actual de los establecimientos educativos. “El acuerdo paritario docente dio mucha confianza al Gobierno provincial porque hemos hablado mucho con los representantes docentes para llegar a un acuerdo”.

“Además del salario -continuó el ministro - se habló de condiciones de trabajo, algunas políticas educativas postergadas. Es decir, resolvimos cuestiones que no solo son del ámbito salarial”.

Y detalló: “El gobierno anterior puso a los docentes como los enemigos de la educación y eran los primeros que querían comenzar las clases. No todo era salarial porque había cuestiones pendientes para resolver. El gobernador en la firma del acuerdo paritario se comprometió a seguir trabajando. Nuestra prioridad que los chicos y los docentes tengan ganas de ir a la escuela todos los días”.

Respecto al mantenimiento escolar, explicó: “Escuche al gobierno anterior hablar de escuelas de lujo y lo real es que en diciembre hicimos relevamientos porque no teníamos un panorama exacto y nos dimos cuenta que nada de eso era real”.

Sobre esto detalló que en Río Gallegos hay siete escuelas que todavía no comenzaron con la actividad escolar: “Ayer terminamos tres de esas siete. Estamos trabajando día y noche: IDUV, y todas las empresas del estado trabajan día y noche abocados a trabajar en esas escuelas que no arrancaron”.

También sentenció: “En 90 días no podemos resolver lo que no se hizo en 30 años. El Estado de las escuelas realmente es malo. No empezaron las clases porque no había calefacción agua, cielorrasos caídos, sin ventanas”.

Finalmente, agradeció al Ejército Argentino y otras organizaciones sociales que colaboraron con el mantenimiento escolar.

Fuente: Radio TOP – Río Gallegos