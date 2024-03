El vocero presidencial, Manuel Adorni, expuso que el Gobierno descontará el día a las empleadas públicas que paren este viernes debido al Día Internacional de la Mujer.

En su conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni marcó que el descuento del día a las empleadas públicas trascenderá el Día Internacional de la Mujer que será este viernes ya que se llevará a cabo también en otros paros o medidas de fuerza.

"Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día", expresó el vocero presidencial.

Por otro lado, en la conferencia de prensa, Adorni anunció la creación de un nuevo puerto agroindustrial en Santa Fe. Una empresa argentina realizará una inversión de u$s550 millones para su construcción, que comenzará este mes. Estipulan que generará 2.600 puestos de trabajo.