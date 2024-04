Dengue: Hay 141 casos en Santa Cruz y 39 de ellos en Río Gallegos

La secretaria de Salud Pública dependiente de la Municipalidad de Río Gallegos emitió un comunicado en relación a los casos de dengue detectados en la ciudad.

Allí detallaron que es importante aclarar que estos casos no son autóctonos y no representan un peligro de contagio entre personas. Además, resaltaron que el mosquito vector no está presente en nuestra área y todos los casos están relacionados con viajes al norte del país.

Por otra parte, autoridades dependientes al ministerio de Salud de Santa Cruz confirmaron a TiempoSur que hay 141 casos de dengue registrados en la provincia siendo 39 de ellos en Río Gallegos.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, conocido como el mosquito “hogareño” por sus hábitos domiciliarios. Es de color oscuro con franjas y manchas blancas y se cría en recipientes con agua. La picadura de este mosquito, además de dengue, puede transmitir otras arbovirosis como Zika y chikungunya.

SÍNTOMAS

Fiebre (38° o más) acompañada de uno o más de los siguientes

síntomas:

Dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y/o de articulaciones

Náuseas y/o vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón

Sangrado de nariz y/o encías

Ante la presencia de fiebre y cualquiera de estos síntomas

se debe acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado.

FUENTE: TiempoSur.