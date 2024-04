Leandro Atilio "Pipi" Romagnoli, entrenador de la reserva de San Lorenzo, gana terreno en la pelea por ser el reemplazante de Rubén Darío Insua, aunque podría sumar algunos nombres a su cuerpo técnico para conformar un equipo de trabajo de mayor experiencia.

Si bien los primeros apuntados por la dirigencia del conjunto azulgrana, que decidió ponerle punto final al ciclo de Insua pese a que había renovado su contrato hasta diciembre de 2025, fueron Luis Zubeldía y Gabriel Heinze, sus respuestas negativas ampliaron el listado de candidatos.

No obstante, no todas las alternativas consiguieron el consenso de la Comisión Directiva, mientras que quienes sí lo hicieron rechazaron la propuesta. Ante esto, la figura de Romagnoli, que se hizo cargo de forma interina del plantel profesional, creció como opción para encarar el nuevo proyecto, aunque podría ser acompañado por Ángel Bernuncio, ex futbolista del Ciclón y actual director deportivo del club de Boedo.

La idea de un sector de la dirigencia es rodear al Pipi de la experiencia de Bernuncio -quien fue DT en varios países como Ecuador, México y Chile y comandó las selecciones juveniles de Perú-, dado que sería su primera etapa como técnico de Primera tras más de dos años en la Reserva y luego de varios interinatos.

Romagnoli ya fue confirmado para el partido del próximo martes ante Liverpool de Uruguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, otro nombre que sigue en carrera es el de Nicolás Larcamón, exentrenador del Cruzeiro de Brasil, quien en caso de arribar a San Lorenzo tendría su primera etapa en el fútbol argentino.

FUENTE: Minuto.