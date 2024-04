La Caja de Previsión Social está en una situación crítica, motivo por el cual Marcial Cané desde que asumió dio a conocer que trabaja en una reforma jubilatoria y que "es un camino inevitable el cambio de régimen jubilatorio” en Santa Cruz, aunque no brindó detalles de la misma.

En estudios de Tiempo FM, la vocal por los pasivos ante la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, dialogó con EL MEDIADOR, sobre la situación de la Caja y los cambios que busca realizar el presidente Marcial Cané: “Nuestra ley santacruceña es benévola, tenemos un 82% y móvil, así como cobra el activo cobra el pasivo, así es nuestra ley”.

En tanto, sostuvo: “Una cosa es la no transferencia y otra la armonización, que son cambios dentro de la ley. No puedo omitir opinión sobre algo que no sé. Todo lo que se haga con nuestra ley tiene que ser con los dueños del sistema previsional que son los trabajadores, tanto activos como pasivos”.

Siguiendo esta línea, habló de los cambios que busca realizar el directorio: “Cuando se discute un sistema previsional se discute de adentro hacia afuera. Hoy no están siendo democráticos porque están desconociendo la representación de la gente”.

Pedido de audiencia

“El 18 de enero presenté un pedido de audiencia, lo hago periódicamente, y nunca tuve respuesta. Yo trabajo para todos los jubilados, los represento a todos. Esto ya pasa de una cuestión política”, sentenció.

Carabajal contó que hay una falta de diálogo con el directorio de la Caja: “Todas las veces que pedí audiencia fui recibida en Casa de Gobierno con Alicia (Kirchner), ahora corresponde que seamos atendidos porque nosotros también somos electos como él. No hay diálogo con Cané, hay una presidencia a puertas cerradas”.