Daniela D'Amico: “A María Sanz la vi con pocas ganas de hacer”

La iniciativa de la edil, Daniela D’Amico, fue aprobada por Unanimidad en la sesión del Concejo Deliberante de nuestra ciudad que se llevó a cabo en la jornada de este jueves. En este marco, los concejales de los tres bloques parlamentarios, dieron su voto positivo a la Ordenanza que establecerá a partir de su promulgación que las personas condenadas por delitos dolosos graves no puedan ser designadas en los cargos públicos de personal de Gabinete y de conducción del Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante y Juzgado Municipal de Faltas. También la concejal planteó la necesidad de instalar semáforos en la Autovía para prevenir accidentes viales.

En este sentido, D’Amico dialogó con EL MEDIADOR sostuvo en primera línea sobre el proyecto de instalación de semáforos en la Autovía: “Ayer estuve tratando de ver el trabajo que María Sanz realiza la atención desde Seguridad Vial, no vi propuestas con respecto a la autovía. Cuando la crítica viene en este sentido, tuve una charla con ella y hablamos. La vi con pocas ganas de hacer, pero tenemos que hacer algo”.

En tanto, continuó: “Hacemos este planteo de la Autovía para traer a debate una problemática que nos atañe a todos. Vamos a trabajar, pero desde el no hacer no se puede criticar en ese sentido. Lo que debería analizar ella si ya no siente un agotamiento en su función. Le tiré varias propuestas y todas sus respuestas fueron negativas”.

“Queremos hacer un trabajo de prevención en el consumo de droga y de alcohol, hacer una campaña en boliches bailables donde diga que si vos tomas no conduzcas. Estoy preparando este proyecto y otro más”, destacó y agregó “otros de los proyectos es por el tema sistema de multas, con un trabajo preventivo, si se declara la emergencia vial, que en la primera multa se devuelvan cinco horas comunitarias en el trabajo de la vía pública”.

En el cierre, sobre el proyecto de Ficha Limpia aseguró: "Salió aprobado en Río Gallegos, lo presentamos por tercera vez, es un proyecto que venimos trabajando en el radicalismo y que la diputada Reyes trabajó mucho a nivel nacional. Muy contentos que haya salido en Gallegos, ahora la pelota va a la Cámara de Diputados".