Mario Piero Boffi: “Nosotros apelaremos esta resolución por vía judicial”

El diputado provincial de Por Santa Cruz, Mario Piero Boffi, fue procesado sin prisión preventiva por “condonar deudas” por alquileres al exsecretario de obras públicas, Domingo Roca.

En este marco, el diputado provincial Mario Piero Boffi dialogó con EL MEDIADOR y expresó: “Esto es una denuncia que inicia en el año 2016 por una homologación de un convenio con un contrato de locación sobre dos viviendas sociales que tenia el Municipio y le daba a dos familias carenciadas. Esto tiene fecha desde el año 1997 estas dos viviendas estaban siendo alquiladas por parte del Municipio con un destino social”.

“Siempre pasó por el Concejo Deliberante como corresponde, en el 2016 asumimos el 10 de diciembre del 2015, y en marzo el Ejecutivo remite este contrato de servicios de locación, en iguales términos que se venía haciendo desde 1997. Las viviendas estaban usurpadas, por lo que el Ejecutivo inicio un desalojo y no se le podía restituir el bien a los dueños. Entonces se hizo una continuidad en iguales términos con una tarifaria vigente y compensando tasas con los dueños. Se denuncia que uno de los sucesores era Secretario de Obras del Municipio y es lo que se denuncia”, relató el diputado.

Piero Boffi prosiguió: “Se homologó sin ningún tipo de problema, no se condonó ninguna deuda, sino que se compensó con tasas municipales y pasó por el Concejo Deliberante como dicta la normativa. Desde el Juzgado nos requirieron algún documental, y los contratos de locación, y el 13 de diciembre de 2021 la causa pasa a archivo”.

A su vez, detalló: “En ese momento del año 2016cuando se hizo la denuncia al 2021 nosotros nunca participamos de la causa porque se llevaba adelante la instrucción. En 2022, el archivo fue apelado por el Dr. Alejandro Victoria y el 14 de abril del 2023 nos citan a indagatoria. En ese devenir de tiempo, la fiscalía jamás aportó ninguna otra prueba. El día 29 de agosto del 2023 el juzgado dicta la falta de mérito a favor de todos los imputados”.

“Nosotros no fuimos notificados, uno se entera por los medios de comunicación. Esto viene desde el Juzgado de Recursos de Río Gallegos, hoy nos encontramos con un procesamiento, que está en trámite. Esta causa vuelve a estar en trámite. Con fecha 22 de abril, el juez expone que no hay delito, pero que no le queda otra situación. Es una causa archivada y ahora nos encontramos con un autoprocesamiento, que nos expresaremos por la vía judicial. Nos embargarían por 50 mil pesos”, argumentó.

“Nosotros aportamos las pruebas suficientes, hay dos fallos, ahora nos encontramos con esta resolución y vamos a apelar y a tramitarlo por la vía judicial. Tengo la defensa a través de la vía judicial”, precisó.

“Yo siendo autor de Ficha Limpia no soy un improvisado en esto, si yo sería delincuente no voy a impulsarlo en primer lugar. Acá estamos atravesando un proceso judicial, hay dos resoluciones donde se determina que no hay ningún tipo de delito. Estoy convencido que nosotros tomamos una decisión entendiendo la situación real de ambos lugares, y evitamos un mayor prejuicio y homologamos, a lo opuesto a lo que se nos imputó. Claramente esto tiene una intencionalidad que es desprestigiar”, cerró.