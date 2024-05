Avanza la instalación de calderas en escuelas de la provincia

En principio, la titular de la cartera educativa, Elizabeth Villarroel, indicó que la adquisición de calderas “surge a partir de la necesidad planteada en muchos edificios, porque en toda la provincia nos están pidiendo este tipo de arreglos”.

En algunos casos, mencionó, es el reemplazo de la caldera “porque una reparación o reemplazo de repuestos no está siendo suficiente, razón por la cual nosotros comenzamos con la adquisición de 18 calderas”. De estas primeras, 14 tienen destino a escuelas de Río Gallegos y 4 a Río Turbio.

“Estamos con la colocación de estas primeras calderas. En este tiempo nosotros vimos muchas interrupciones en el dictado de clases, principalmente, en algunos casos con rotación de cursos y en otros casos directamente sin tener clases”, agregó.

Para el resto de Río Gallegos, explicó, se colocarán más unidades y se prevé más trabajo para las restantes localidades de la provincia: “En estos días se seguirá en la colocación y en el interior que siempre nos están preguntando, también está contemplado”.

En otro tramo, Villarroel habló del mantenimiento en las escuelas, “un problema que viene hace muchos años, continuamente escuchábamos la suspensión de clases por distintos motivos, nosotros lo que podemos ver es que en algunas situaciones se han ido reparando más cosas, pero nunca se fue a fondo como este año”, aseguró en función de los trabajos que iniciaron desde el CPE.

La funcionaria remarcó que “para el gobernador Claudio Vidal, la educación es una de las prioridades y en esas prioridades es necesario tener las escuelas y los colegios en condiciones”, ante ello mencionó que empezaron los trabajos con los informes de los directivos de cada escuela y, a partir de ahí, se comenzaron a tratar las primeras situaciones.

La calefacción “es el más profundo, porque implica no sólo una inversión muy grande, sino también muchas veces reemplazar equipos completos que no es fácil, no se trata de cambiar un caño o radiador, acá se requiere una labor mayor”.

“Desde el 10 de diciembre estamos convencidos en brindar la mejor educación, nuestra mirada es hacia el sistema educativo en su conjunto, y la parte de mantenimiento no puede estar afuera, ahora estamos en el camino correcto”, puntualizó.

En detalle

En esta primera etapa se instalaron las dos primeras en el edificio del COSEBA (Secundario N° 16), la semana siguiente, en tanto, se instalaron nuevos equipos en el Secundario N° 26 y las Escuelas N° 63, 55 y 62 de Río Gallegos.

El destino de las 14 primeras calderas de Río Gallegos: En el informe del relevamiento realizado por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar del CPE se detalla que las escuelas en Río Gallegos fueron “específicamente elegidas mediante un relevamiento preciso de instituciones educativas con urgencias de calefacción, en las cuales las calderas necesitan un cambio por término de vida útil en las mismas o al encontrarse totalmente desmanteladas”.

Las otras doce calderas de 35000 kcal. tendrán el siguiente destino: Escuela Primaria Provincial N°55, “Vapor Transporte Villarino”, la Escuela Primaria Provincial N°62, “Dr. René Favaloro”, la Escuela Primaria Provincial N°63, “Piloto Capitán Danilo Bolzán” (dos calderas), la Escuela Primaria Provincial N°70, “Dr. Julio Ladvocat” (dos calderas), el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°18, “Topógrafo Don Mario Robredo”, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°19, el “Cincuentenario de LU12”, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°26, “Paula Albarracín de Sarmiento” (dos unidades), y el Jardín de Infantes N°13, “Rosario Vera Peñaloza” (dos unidades).

Las cuatro calderas para Río Turbio

Por su parte, dos calderas serán destinadas a la Escuela Industrial N°5, “Tte. A. Del Castillo” (sector de aulas/patio y sector aulas de taller), otra tendrá como fin el Jardín de Infantes N°48, “Arco iris” (sector patio) y la cuarta se destinará al Jardín de Infantes N°45, “Uamen Talenke” (sector aulas). En todos los casos se trata de calderas de 34500 kcal.