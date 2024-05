Familiares de fallecidos en Newmont piden informes en Diputados

En el marco de una nueva sesion ordinaria de la Cámara de Diputados desarrollada este jueves, familiares de Daniel Ochoa y Rosana Ledesma, los dos trabajadores fallecidos en Newmont Cerro Negro, se hicieron presentes para reclamar justicia tras los hechos sucedidos. Los familiares del joven estuvieron en el recinto, donde fueron escuchados por los legisladores en la previa del inicio del tratamiento parlamentario de los proyectos.

En la oportunidad, la hermana de Daniel, Gisela Ochoa, fue entrevistada por TiempoSur, donde agradeció el acompañamiento de los diputados provinciales. “Es un acompañamiento para pedido de justicia, agradecer a los que están y siguen. En este caso, pedimos un informe sobre las medidas de seguridad e higiene que tenía la empresa Newmont hasta el momento de la negligencia y muerte de mi hermano y la ingeniera Rosana Ledesma”.

Indicó que “el proyecto lo presentó Pedro Muñoz, siendo acompañado por el resto de sus pares, a quienes le agradecemos. Es una herramienta más que nos ayuda con el pedido de justicia”.

"Nos sentimos débiles pero a la vez fuertes, en el reclamo para que mi hermano descanse en paz. El debería estar en casa, con sus hijos, con sus papás. Esto no hubiese pasado si la seguridad hubiese existido. No queremos que haya un minero más fallecido, que las cosas cambien y haya controles. Sabemos que Newmont empieza a operar de nuevo pero me tranquiliza que estará bajo la supervisión de Trabajo”, sostuvo.

Vale señalar que esto se da en la semana en que la minera empieza a tener, desde este jueves, la finalización del cese de tareas luego de la puesta en orden exigida por parte del Ministerio de Trabajo.

