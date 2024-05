Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) convocaron a una vigilia para este martes en rechazo a los más de 160 despidos que hubo en el organismo desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei.

Bajo el lema "alzar nuestra voz contra el odio y la discriminación", llamaron en redes sociales a sumarse a una vigilia denunciando "el vaciamiento de políticas públicas dentro del Instituto".

"Sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia. Es momento de recordar la importancia y el valor de cada unx de nosotrxs en la defensa de los Derechos Humanos. No dejemos que nos los arrebaten", aseguraron en X, a través de la cuenta @unidxsporinadi, que nuclea a los trabajadores del organismo asociados al gremio de estatales ATE.

La invitación a la jornada de "lucha" se extiende a cualquier ciudadano que quiera sumarse a "compartir una tarde con merienda, buena música y el apoyo de todxs", para "defender las conquistas y resistir contra la injusticia".

El encuentro será a partir de las 15:30 en Avenida de Mayo 1401, para pedir que "no se cierre" el INADI, que se reincorpore a los empleados despedidos y también en rechazo a la Ley de Bases.

¿Qué está pasando con el INADI?

El conflicto con el INADI comenzó el pasado 22 de febrero cuando el Gobierno nacional informó el cierre del organismo. El anuncio fue hecho por Manuel Adorni, vocero presidencial, durante una de sus habituales conferencias de prensa en donde aseguró que "el Presidente avanzará en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada".

Tras los dichos de Adorni, fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien detalló que será su cartera quien se quedará a cargo de las funciones del INADI. Una vez comunicada la decisión, distintas medidas fueron anunciadas- entre las que se encuentran el despido y/o la no renovación de los contratos - para reorganizar las tareas del instituto.

Posteriormente y a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que se hará cargo de las funciones que cumplía el INADI, ya que "cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea". Además, desde la cartera dirigida por Cúneo Libarona aseguraron que "el personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad".

FUENTE: Ámbito.