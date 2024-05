Así quedaron los 16vos de final de la Copa Sudamericana

La fase de grupos de la Copa Sudamericana empieza a llegar a la recta final y los equipos se preparan de la mejor manera para la siguiente instancia del torneo.

El formato establece que los equipos que terminan segundo en su zona deberán jugar los 16vos de final ante los terceros de la Copa Libertadores. Los emparejamientos son entre el mejor tercero y el peor segundo, y así respectivamente.

Copa Sudamericana: los cruces de 16vos de final hasta el momento

Bragantino vs. Barcelona (E)

Paranaense vs. Cerro Porteño

Cuiabá vs. Gremio

U. Católica (E) vs. Palestino

Boca Juniors vs. Libertad (P)

Always Ready vs. Independiente del Valle

Racing (M) vs. Liga de Quito

Delfín (E) vs. Rosario Central

CRONOGRAMA DE LA COPA SUDAMERICANA

16avos de Final: Semana del 17/7 y 24/7

Octavos de Final: Semana del 14/8 y 21/8

Cuartos de Final: Semana del 18/9 y 25/9

Semifinal: Semana del 23/10 y 30/10

Final: Sábado 23 de noviembre

FUENTE: Minuto.