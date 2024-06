Confirmaron un paro de trenes de 24 horas para este martes

Al mejor estilo del gobierno de Carlos Menem en la década del '90, el presidenta Javier Milei está decidido a seguir degradando la calidad de aquellos servicios públicos que tiene en carpeta para privatizar. En ese camino carece abiertamente de cualquier política ferroviaria, y ante la falta de respuesta a los reclamos de los trabajadores La Fraternidad realizará, a partir de las 00 de este martes, un paro de trenes por 24 horas.

Así lo confirmó el titular de La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas, Omar Maturano. Ya el jueves pasado habían realizado una medida de fuerza que afectó a miles de pasajeros cuando los trenes circularon a un máximo de 30 km/h.

El paro se da en el marco de un desatendido reclamo salarial ante sueldos que “están congelados desde hace cuatro meses”, según indicó Maturano. Y advirtió: "no queremos aumentos de salarios, queremos empatar a la inflación, como la veníamos empatando con el gobierno anterior”.

Ante la falta de respuestas, el titular de La Fraternidad apuntó contra la gestión de Milei. "Este gobierno nos dijo que no en diciembre, en enero también; en febrero hicimos paro. Nos dieron un 12% por esos tres meses y nos dijeron que en marzo iban a hacer recomposición total. Nos quedaron debiendo 30 y pico por ciento y en abril ofrecieron cero”, graficó.

El referente gremial señaló que tras el anuncio del paro, les ofertaron un incremento de 2% en abril y otro 7% en mayo, a pagar a fines de junio. Propuesta es que fue rechazada por La Fraternidad.

"No estamos dispuestos a regalar los salarios de los ferroviarios", sentenciaron desde la organización tras rechazar la propuesta y ratificar el paro de este martes.

El próximo jueves, a las 11, habrá una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo para intentar acercar posiciones y destrabar el conflicto.

Maturano se mostró además muy crítico con el rumbo adoptado por el gobierno de Milei. Además de la demanda salarial, el referente de los maquinistas consideró que “no hay una inversión ni una política para el modo ferroviario”. “Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes”, denunció.

Paro en las universidades

A la par del paro de trenes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), conformado por los gremios docentes y no docentes del país, confirmaron un paro nacional de 48 horas para la primera semana de junio, luego de que el Gobierno nacional no presentará una nueva oferta salarial.

En la última reunión que mantuvieron con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, les ofrecieron el mismo acuerdo paritario que ya habían rechazado en la audiencia anterior.

"No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes", detalló el FSUN en un comunicado tras la reunión en Capital Humano. Así, este martes y miércoles las universidades nacionales estarán cerradas en todo el país.

"La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza", remarcaron desde los gremios Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y FATUN, y sostuvieron que "más de la mitad de los trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza".

Los rectores universitarios acordaron con el Gobierno una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Sin embargo, esto no incluye un incremento en las bases salariales de los profesores y no docentes.

La última oferta del ejecutivo fue de un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, 12% en marzo y 8% en abril. Propuesta que fue rechazada por los trabajadores.

Desde el Conadu, reclaman una importante perdida salarial en relación a la inflación acumulada desde diciembre. Se estima que con el 7,5% esperado para mayo (pronóstico del REM), el IPC alcance un 122,5%; mientras que el incremento recibido en este período sería de un 61,4%.

FUENTE: Minuto.