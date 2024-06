“Esta habilitación certifica que ellos cumplen ciertos requisitos para seguir operando dentro de un Centro de Transformación y es una certificación obligatoria por ley”, explicó el Ing. Ñañez.

Además, comentó que la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN es “la única habilitada en Santa Cruz para dar este tipo de certificación. Como facultad, y como universidad, nosotros tenemos las condiciones para tomar este exámen. Por mi parte, he trabajado en la parte de centrales y centro de transformación durante 32 años, lo que no solo me habilita a mí, sino que asevera la capacidad de esta universidad tecnológica para tomar el exámen.

Por último, explicó que si los operadores “no hubieran aprobado el exámen, no podrían realizar las maniobras que requiere el centro de Transformación, lo cual sería un problema bastante importante porque hubieran tenido que llevar gente habilitada de otro lugar para tener el interconectados nacional y para poder operar como un centro distribuidor, como lo es Puerto Deseado”.