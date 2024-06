Luis Caputo: "A medida que tengamos superávit fiscal, vamos a seguir bajando impuestos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este miércoles que mientras se consolide el superávit fiscal en las cuentas públicas, el Gobierno irá impulsando una reducción de los impuestos.

"A medida que tengamos superávit fiscal, vamos a seguir bajando impuestos”, dijo Caputo en el marco de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI) que se celebró en el predio de La Rural.

El titular del Palacio de Hacienda recordó que cuando asumió el gobierno del presidente Javier Milei "no es que no había reservas, no estaban los dólares de la gente”. Además, aseguró que cuando la gestión asumió “la inflación corría al 1% diario, terminamos en inflación mayorista 54%, que anualizado da 17.000%”, enfatizó.

“Estar en donde estamos seis meses después, no es un milagro, es la consecuencia de haber hecho (gestionado) de la manera que en definitiva Argentina nunca hizo”, remarcó Caputo.

En ese sentido, destacó un cambio reciente dentro de la política monetaria: “la época de la tasa real negativa terminó hoy”.

La noticia se dio a conocer al tiempo que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicaba en su cuenta de X (ex twitter) que en la última licitación se adjudicaron $5,4 billones tras haber recibido ofertas por un total de $16,4 billones.

“Priorizamos reforzar la señal de tasa de referencia del 4,25% TEM. Consideramos que el proceso de tasa real negativa ha llegado a su fin”, concluyó el funcionario.

De todos modos, la tendencia a la desaceleración inflacionaria podría quebrarse en junio. Según analistas, el índice de precios corre el riesgo de escalar hasta un 6% este mes, aun cuando el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central prevé una suba a 5,2%.

Mientras tanto, Caputo aseguró en la ExpoEFI que la estrategia de recorte de tasas “ya cumplió su objetivo”, es decir, sanear la hoja del balance del BCRA, reducir la base monetaria amplia -hasta el momento, en un 45% según el Ministro- y “lograr la baja de la inflación al menor costo posible”.

Asi, la cartera económica estima que el Estado se ahorró u$s 29 mil millones (en intereses de pases remunerados). Esto es porque los intereses de los pasivos remunerados representaban el 40% de la base monetaria y actualmente el 4%.

Por eso, para Caputo, si hay una posibilidad a corto plazo de salir del cepo, “va a ser por haber hecho esto”, enfatizó el funcionario.

En consecuencia, el funcionario relativizó la teoría económica asegurando que “de haber seguido los libros, hubiésemos tenido que imprimir una base monetaria por mes, exacerbando la oferta en el mercado de dinero, impactando en la inflación”

La confianza del Ministro en su plan económico es total. Tanto es así, que se atrevió a compartir una infidencia: dijo que “un economista top, de las mejores universidades del exterior” lo llamó para decirle ‘no he hecho otra cosa en mi vida que estudiar planes de estabilización y (el suyo) es el mejor plan de estabilización que en mi vida vi alguna vez”.

Por último, Caputo hizo alusión al tratamiento legislativo en la Cámara Alta de la Ley Bases: “No hay dominancia política sobre la economía, por primera vez, hoy es al revés”, enfatiza.

Respecto de la votación, consideró que, de no aprobarse, “el país va a andar bien, se va a recuperar igualmente”. “No le tengan más miedo a los políticos”, retrucó.

Entre aplausos de representantes del sector financiero y empresarial, el Ministro se animó a pedirles a los presentes que se empoderen ya que “todos tenemos la llave para abrir la puerta para que Argentina vaya a un lugar”.

Para Caputo, el desafío que asumió se da en un contexto donde el país “era un enfermo de cáncer con metástasis financiera cambiaria monetaria e institucional”, repitiendo así la metáfora que utilizó el martes en el evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

FUENTE: Ámbito.