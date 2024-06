Cecilia Castro: "Hay un Estado alejado de la cuestión productiva"

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, busca impulsar la creación de la empresa estatal de alimentos, un proyecto inédito para Santa Cruz que buscará producir e industrializar alimentos en la provincia. La idea surge de la recuperación del buque “Liliana”, que trabajará con la producción industrial proveniente de la pesca, ganadería y agricultura.

La creación de una empresa estatal de alimentos en Santa Cruz tiene como principal objetivo potenciar el sector productivo de la provincia, impulsando la agregación de valor a la producción primaria.

La Presidente de la Asociación de productores de Los Antiguos, Cecilia Castro, se refirió a este proyecto en diálogo con EL MEDIADOR: “Es como si me tocara administrar una granja con vacas lecheras y me pusiera a producir leche y a ellas las matara de hambre. La persona que tiene que administrar tiene que garantizar que todo el sistema económico y productivo funcione por si solo, se autoabastezca, y tenga excedentes para poder generar trabajo y riqueza genuino”.

“Si hay una regla básica para equivocarse es trabajar sobre algo que se desconoce, es más fácil cuando se trabaja con las personas que saben”, consideró.

Castro continuó: “Nosotros tenemos en Los Antiguos, una de las localidades más productivas de la provincia, presentamos un proyecto el año pasado con el apoyo del Municipio y de la mano de la Provincia, se trabajó en conjunto, es un proyecto que está aprobado, se realizó la licitación que la ganó una empresa y es una obra que quedó trunca, era construir una sala de faena en la localidad”.

“Los proyectos están parados en producción de carne porque no podemos comercializarla, y a la localidad siguen entrando cuatro camiones semanales de carne de otras provincias cuando todo lo que se necesita en la zona la podemos producir nosotros. Eso es lo que tiene que atender el Estado”, agregó.

Seguidamente, reclamó: “Tenemos una planta de empaque para procesar huevos, frutas y hongos y la planta está cerrada, jamás la pudimos usar. Está cerrada todo el año, cuando en Los Antiguos se produce todo tipo de fruta y en buenas cantidades, con un rendimiento muy alto. No se puede comercializar, porque si no pasa por la planta de empaque habilitada por Senasa, no puede salir de la localidad. Esto es falta de interés".

"Hay un Estado alejado de la cuestión productiva, no muestra preocupación y no cumple con los tiempos de uno. Podemos estar con un Estado ausente como actualmente nos pasa, pero es muy difícil con un Estado en contra", amplió y aseguró que no los atienden desde el Gobierno Provincial.

Finalmente, apuntó contra el gobernador: "Se pasó toda la campaña electoral criticando todo lo que no se había hecho en cuanto al desarrollo productivo de la provincia, en cuanto tiene la posibilidad de hacer todo lo que dijo que no se había hecho, agarra un hacha y nos la clava en la cabeza".