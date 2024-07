Eloy Echazú confirmó que acompañará la declaración de la emergencia climática

Este lunes, Eloy Echazú, presidente del bloque UxP-PJ, se presentó en el Juzgado de Instrucción Penal N°3 de Río Gallegos para denunciar penalmente al vicegobernador Leguizamón y Rasgido, acusados de “Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público y Usurpación de Autoridad”.

“Son siete puntos que se van a tratar, son extraordinarias, a pedido del bloque SER alrededor de las 17 horas tendremos la sesión”, expuso en primera línea en diálogo con EL MEDIADOR.

Y continuó sobre la sesión extraordinaria en el día de la fecha: “Lo más importante es la declaración de la emergencia climática, que íbamos a acompañar en la sesión pasada, después los otros puntos son acuerdos de Juzgados que pasan por la Cámara y algunos despachos de la ley 500 que remite el cambio del Tribunal de Cuentas, nosotros planteamos que es algo inconstitucional, pero ellos (bloque SER) lo sacaron en el despacho con mayoría”.

“Hay un punto sobre la aceptación de la renuncia, como es de público conocimiento en la sesión anterior no se respetó la Constitución provincial, cuando el vicegobernador presidió la Cámara cuando el gobernador no estaba en la provincia. También la diputada Rasgido no podía estar sentada porque presentó la renuncia y hay un decreto provincial donde la designan como presidenta del Consejo Provincial de Educación, es decir, hay superposición de cargos. Todo lo hicimos público en la sesión y por ello hicimos esta presentación legal ayer”, amplió el legislador santacruceño.

“Van a estar presentes los diputados del bloque de Unión por la Patria. El segundo jueves del mes de agosto será la próxima sesión después del receso invernal”, culminó Echazú.