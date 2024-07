Hugo Jerez: “No hay una decisión política de ir con el cobro de los intendentes"

Los vocales por los activos y pasivos, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, solicitaron una sesión extraordinaria con el fin de conocer los motivos por el cual se recortó el Vademécum, que integra los medicamentos que la Caja de Servicios Sociales cubre a los afiliados, desde este lunes 1 de julio.

Al respecto, Hugo Jerez dialogó con EL MEDIADOR y explicó: “Todas las decisiones que se toman nos enteramos por el afiliado, el directorio debe discutir estas cuestiones, correspondan o no”.

“Es evidente que no hay una decisión política de ir con el cobro de los intendentes, con la deuda que tiene la Caja, y vamos con el dinero que nos manda Economía vamos por recortar gastos. Obviamente hay cuestiones que se estaban dando antes que hoy se ven cercenadas por una cuestión económica. Eso hay que debatirlo en el lugar que corresponde y eso es en el directorio”, expuso.

Seguidamente, Jerez sostuvo: “Todo lo que son los planes con sus médicos, eso continua con la cobertura. Se hace recorte en el ambulatorio, en la venta que no esté dentro de esos planes, esto va a afectar a la gente como antibióticos o medicaciones que se compran en la farmacia”.

“Es uno de los graves problemas que tenemos el gasto en medicación de la Caja, el déficit de la Caja es grande. Esta información la tenemos por lo que fuimos averiguando, entra ayer y hoy, se cortó en el interior de la provincia. Una situación que se suscitó porque algunos proveedores pedían que se aumentara la cuota de pago mensual de la Caja”, comentó el vocal por los activos en la CSS.

Es por ello que los vocales pidieron una reunión extraordinaria para hablar del tema, a lo que Jerez confirmó que “todavía no hemos tenido respuesta”, y agregó: “Estas reuniones son obligatorias cada 15 días, antes eran semanales, ahora nos pidieron hacerlas cada 15 días por la gestión. Cada 15 días se están haciendo, se tratan temas nuestros no los del Ejecutivo, y no se cumple el artículo 13 de la ley”.

Receta electrónica

En el cierre, habló sobre la receta electrónica que funcionará hasta el 31 de diciembre del corriente año: “Tiene una ventaja muy buena, se tiene que bajar una aplicación, en nuestras redes y en la página hay un explicativo sobre la receta electrónica. La ventaja es que vas a tu médico con la aplicación y se retira en la farmacia directamente, porque la receta ya está en el sistema de la farmacia”.