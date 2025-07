“Lamentablemente la gente no puede pagar, se empieza a endeudar con los alquileres y con entidades crediticias de todo tipo. La gente en general prioriza el pago del alquiler, a nadie le gusta estar en un lugar donde está incómodo, donde lo están presionando para que se vaya. Entonces lo que sucede es que empiezan a resignar cosas, el ocio primero, los medicamentos, los alimentos, todo empieza a ser reducido para pagar el alquiler y, así y todo, muchas veces no se puede”, aseguró.

Además, indicó que desde que se derogó la Ley de Alquileres los aumentos se dispararon. “El índice puede ser cualquiera, el periodo de aumento puede ser cualquiera y hay aumentos cada 3 meses, cada 4, cada 6 y vale cualquier índice”, señaló.

En la provincia de Santa Cruz, el porcentaje de personas que alquila es del orden del 33%.

“No tenemos una medición del último año, pero supera el 30% la población inquilina y no solamente acá, en el país va creciendo, es un porcentaje que va en crecimiento, cada vez hay menos propietarios con más propiedades y más inquilinos”, apuntó.

En este contexto, Solano cuestionó que el Ministerio de Desarrollo Social provincial no esté dando respuestas como sucedía tiempo atrás “con algún hospedaje provisorio o ayudando a terminar alguna casa o a pagar el alquiler por unos meses”.

“Eso no está ocurriendo, la gente no está teniendo respuesta del Ministerio de Desarrollo así que las soluciones son bastante extremas, desde irse de la provincia a volver a casa de sus familiares o directamente resistir, que eso está pasando bastante, resistir con deuda donde están alquilando y esperar el juicio y tratar de que el juicio demore”, agregó.

Por otro lado, Solano indicó que en Río Gallegos actualmente “una casa linda para uno que quiera vivir con comodidades está alrededor de $1 millón”.

“Se pueden conseguir inmuebles en malas condiciones o por ahí más alejados y eso puede rondar en $700.000 pero como muy barato y ya estamos hablando de inmuebles que están feos, con falta de servicio, con filtraciones en el techo, problemáticas que no se solucionan porque en general hay muy poca inversión por parte de los propietarios”, indicó.

Solano también remarcó la importancia de contar con un contrato escrito en papel.

“Lamentablemente, si no tenemos el contrato firmado con la otra parte no sabemos a qué atenernos. Más de la mitad de los contratos nunca son entregados a los inquilinos y lo que sucede cuando llega el momento de aumentar, primero, es que es cuando se le ocurre a quién cobra. Y segundo, lo que sucede es que con la situación económica a veces conviene un índice y a veces conviene otro, no tenés cómo controlar si te están cobrando bien o te están cobrando mal”, advirtió.

Por último, Solano dijo que “hay muchas casas en venta y no hay ningún control ni ningún tipo de intervención por parte del Estado de ningún nivel que se fije en esta disparidad que hay entre casas vacías y gente que no tiene dónde vivir”.

“Si el Estado se pusiera media pila, podríamos encontrar soluciones”, aseguró.