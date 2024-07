28 de Noviembre: Abrazo simbólico al Jardín N° 48 Arco Iris

Este miércoles se llevó adelante un abrazo simbólico al Jardín de Infantes N° 48 «Arco Iris». El mismo contó con la participación de padres, abuelos, docentes, personal de maestranza y alumnos. También estuvieron presentes los concejales Daniela Cerezo, Nicolás Chacon y Yanina Rihl.

Entre los reclamos, se encuentra la instalación de la caldera nueva, arreglar las filtraciones de agua, recuperar la cocina industrial y garantizar óptimas condiciones para el trabajo de las docentes y auxiliares, lo que permitirá que los niños reciban clases de calidad.

La secretaria general de ADOSAC Filial 28 de Noviembre, Marina Ponce, expreso a FM El Portal: «Con las temperaturas que tenemos hoy se ponen en juego las clases, no hay un ambiente climatizado, el Jardín no tiene una cocina industrial sino una de hogar, que no es la adecuada para la institución. No queremos que el Jardín se pierda, por eso realizamos el abrazo simbólico, es una entidad histórica de la localidad».

«Estamos acompañando como lo venimos haciendo desde el día 1. Son problemáticas que tienen todas las instituciones educativas de 28 de Noviembre. Es triste estar en julio y que sucedan estas cosas, los alumnos y trabajadores pasan mucho frio, los auxiliares de la educación trabajan sin insumos», expreso el concejal Chacon.

Fuente: Diario El Cóndor