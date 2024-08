Del Potro y Gabriela Sabatini ganaron su amistoso en el US Open 2024: los mejores puntos

Juan Martín Del Potro y Gabriela Sabatini protagonizaron una noche memorable en el US Open 2024 al participar juntos en un partido de exhibición previo al inicio del torneo. Las dos leyendas del tenis argentino se enfrentaron en la cancha a Caroline Wozniacki y Andy Roddick, en un evento que combinó deporte y espectáculo, deleitando a los espectadores con momentos únicos y llenos de nostalgia.

El encuentro se disputó al mejor de 10 puntos, y en un detalle que hizo aún más especial la ocasión, los jugadores llevaron micrófonos conectados a los altavoces del estadio, permitiendo que el público escuchara sus comentarios en tiempo real. Desde el momento en que fueron anunciados por la voz del estadio, los argentinos recibieron una cálida ovación.

El partido comenzó con el estadounidense tomando la iniciativa, ganando el primer punto tras un saque potente que dejó a Sabatini sin respuesta. Sin embargo, pronto se desató el espectáculo con Del Potro proponiendo un emocionante mano a mano cerca de la red, que finalmente terminó en punto para la pareja conformada por Roddick y la danesa.

A lo largo del partido, "La Torre" demostró ser el más entusiasta de los cuatro, disfrutando cada momento, mientras que Roddick, en tono jocoso, instaba a su compañera a no aflojar en su juego. Uno de los momentos más emotivos del partido fue cuando el norteamericano cedió su lugar a uno de los recogepelotas, quien tuvo la oportunidad de marcar un punto, recibiendo una ovación por parte del público.

El oriundo de Tandil, siempre conectado con los fans, pidió a los argentinos presentes en el estadio que se pusieran de pie y alentaran, lo que dio inicio a un emocionante intercambio de golpes con Wozniacki que provocó que Roddick se tomara un descanso en el banco, riendo ante la situación.

Con el marcador en contra 6-3, Del Potro y Sabatini comenzaron a acortar distancias, con el argentino cerrando un punto crucial con uno de sus característicos golpes poderosos. A medida que el partido avanzaba, la dupla argentina logró empatar y finalmente se impuso 11-9, cerrando el partido con una bola lenta de Del Potro que dejó sin respuesta a Roddick.

Qué dijeron Del Potro y Gabi Sabatini de su presentación en el US Open 2024

"Es increíble ver hasta dónde llegó todo esto porque es un partido a beneficio, es una semana en la que el US Open hace muchos eventos y la idea es divertirnos un poco, pasarla bien. Para mí, estar acá en Nueva York en el US Open y jugar al lado de Juan Martín es lo más lindo que me puede pasar", había comentado en la previa Gabriela Sabatini a ESPN Tenis.

Por su parte, Del Potro también se había mostrado muy feliz: "Este viaje es especial por lo que dijo Gabi, por la oportunidad de poder jugar juntos por primera vez y poder compartir una cancha, que sea en el US Open donde los dos tenemos recuerdos increíbles. Va a ser inolvidable para mí esta noche al lado de ella".

