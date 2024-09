El paro por 24 horas de los aeronáuticos dejará sin vuelos a más de 37.000 personas

El paro por 24 horas dispuesto desde el mediodía de mañana por los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por demandas salariales dejará sin viajes a más de 37.000 pasajeros debido a la cancelación de más de 300 vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Desde la compañía estatal indicaron que se les está anticipando de la situación a los usuarios para que puedan cambiar sus vuelos "sin cargo" y se está tratando de "reubicar y reacomodar" a los pasajeros ante la contingencia, aunque aún no se determinó la cantidad de vuelos que serán cancelados.

La medida de fuerza, hasta el momento, solamente será llevada adelante por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), por lo que únicamente los servicios de la línea de bandera se verán complicados, al punto que lo más probable que todos los vuelos entre las 12 del viernes y las 12 del sábado sen cancelados.

Por ahora no se sumará al paro la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que abarca a los trabajadores de Intercargo, lo que haría que los servicios de rampa tanto en Aeroparque como en Ezeiza no se vean afectados.

Sin embargo, el gremio no había confirmado qué actitud tomará y en fuentes aeroportuarias se especula con la posibilidad de que realicen las denominadas "asambleas informativas" dentro del horario en que se desarrolla el paro de los otros dos sindicatos.

Ante esta situación, Flybondi trasladará desde el mediodía y hasta el sábado sus operaciones al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde cuenta con servicio de rampa propio, al igual que la internacional American Airlines. La empresa sostuvo que "esta adecuación impacta en más de 15.000 pasajeros, y es posible ya que la aerolínea cuenta en ese aeropuerto con la autoprestación del servicio de rampa".

En el caso de Jetsmart, la normalidad de sus servicios dependerá de la decisión que adopten los empleados nucleados en APA.

En tanto, fuentes de Aerolíneas Argentinas explicaron que dentro de las acciones que se están analizando para enfrentar los efectos de la medida de fuerza, se encuentra la disposición de adicionales posteriores del paro, de manera de evacuar la enorme cantidad de pasajeros que quedarán sin poder viajar en os horarios previstos.

La empresa ya comenzó a comunicar a sus pasajeros, vía mail, de la situación, para advertir que si su vuelo está dentro de la franja horaria de la medida de fuerza, es muy posible que sea cancelado, por lo que se les presenta la posibilidad de cambiar día y horario sin cargo.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, salió a fustigar el paro dispuesto por los aeronáuticos y manifestó que que "lo que le molesta a la casta sindical es que estamos terminando con sus privilegios".

El funcionario advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia que "se va a pedir el quite de personería a estos sindicatos que le joden la vida a la gente". Puntualizó que "estamos implementando con la Secretaría de Trabajo mecanismos para establecer servicios mínimos y que la gente pueda viajar, además de llevar adelante sanciones que no van a ser solo económicas. Al gremio APA ya se le aplicó una multa de 160 millones de pesos en febrero, y ahora vamos a pedir el quite de personería a estos sindicatos", añadió.

"Con estas medidas, estos sindicatos van a fundir la empresa aérea, quieren llevarse puesta la compañía y después echarle la culpa al Gobierno. Es insólito, están destruyendo la compañía que ellos dicen defender pero la gente ya sabe quiénes son los verdaderos responsables", puntualizó Mogetta.

Comunicado de Aerolíneas Argentinas

El paro en Aerolíneas Argentinas encabezado por Pablo Biró (APLA, pilotos) y Juan Pablo Brey (AAA, tripulantes) provocó 319 cancelaciones y afectará a más de 37 mil pasajeros, según confirmó la propia empresa.

La compañía estima que el costo económico de esta medida superará los 2 millones y medio de dólares, producto de la pérdida de ventas y por las multas, compensaciones, hotelería, traslados, comidas y otros gastos derivados del daño directo a pasajeros.

Del total de afectados, unas 28 mil personas tenían planeados viajes dentro del país, otras 5.500 a destinos regionales, y las restantes 3.500 vuelos al Caribe, Estados Unidos y Europa.

Indicaron en el comunicado que, desde el anuncio de la medida la compañía realizó su máximo esfuerzo por modificar su programación de la manera más eficiente posible, dentro de las restricciones impuestas por los propios gremios, para atenuar el perjuicio que este paro provocará a nuestros pasajeros.

En este sentido, señalaron que se reprogramaron vuelos, adelantando y demorando salidas por fuera de la franja de la medida, y se crearon vuelos especiales para redistribuir tráfico afectado. Además, se trabajó con la red de alianzas de Aerolíneas Argentinas para facilitar otras alternativas a las personas que se encontraran en tránsito.

"Lamentamos profundamente las molestias provocadas por este paro intempestivo, abusivo y fuera de contexto promocionado por dirigentes gremiales de forma irresponsable. Aerolíneas Argentinas continuará trabajando para seguir ofreciendo un servicio de calidad, confiable y seguro a sus pasajeros", sostiene el documento difundido anoche.

Javier Milei firmó el decreto para declarar "esencial" a la actividad aerocomercial y limitar los paros aeronáuticos

El presidente Javier Milei ya firmó el decreto que declara como "servicio esencial" a la actividad aerocomercial, con el cual busca limitar los paros y asambleas en el sector. En paralelo, los gremios aeronáuticos convocaron a una huelga de 24 horas a partir de este viernes en Aerolíneas Argentinas por un conflicto salarial. Qué implicancias tendrá el cambio normativo.

La medida reglamentará lo dispuesto en el mega DNU 70/23 publicado en diciembre del año pasado, semanas después de la llegada del libertario a la Casa Rosada, en el que se habilita la inclusión del sector aerocomercial dentro de la calificación como "esencial" para garantizar una cobertura del servicio e impedir la paralización ante medidas de fuerza.

La novedad fue adelantada este jueves por la noche por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en sus redes sociales informó: "El presidente Javier Milei acaba de firmar la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial. Mañana daremos más detalles…".

FUENTE: Ámbito.